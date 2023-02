Juventus, il baby talento vola in Premier: pronti 25 milioni

Juventus, l’affare si fa sempre più complicato: per arrivare al baby talento il club ha pronti 25 milioni di euro

In stagione ha fino ad ora totalizzato 12 presenze, ma tanto è bastato per mostrare a tutti le sue qualità. Ivan Fresneda ha infatti soltanto 18 anni però ha già ammaliato moltissimi top club europei.

Uno di questi è la Juventus, accostata al giovane giocatore del Real Valladolid che piace moltissimo per caratteristiche tecniche e anagrafiche. I bianconeri necessitano di rinforzi sulle corsie difensive e il ragazzo nato a Madrid soddisferebbe le esigenze juventine. Il problema maggiore è però rappresentato dalla concorrenza. Vi abbiamo raccontato come molti club di Premier League, in particolare Newcastle ed Arsenal fossero sulle tracce del 18enne spagnolo.

Juventus, dal Bayer allo United: assalto a Fresneda

Una concorrenza che sembra aumentare e che rende certamente più complicato il colpo per la Juventus, che nel frattempo ha sondato e sonda nuove alternative. Anche per via di un prezzo in continuo aumento.

Dalla Premier c’è anche un non nuovo interesse da parte del Manchester United e in estate i ‘Red Devils’ sarebbero pronti a lanciare un vero e proprio assalto per il giocatore. Come riferisce ‘Football Insider’, il club britannico è pronto a mettere sul mercato Aaron Wan-Bissaka, con il West Ham che sarebbe molto interessato all’acquisto del giocatore di origini congolesi. Il piano del Manchester United sarebbe quello di ricavare dalla cessione dell’ex Crystal Palace 25 milioni di euro, che verrebbero poi reinvestiti sul mercato proprio per arrivare al ragazzo del Real Valladolid. L’obiettivo sarebbe quello di anticipare in particolare la concorrenza dell’Arsenal.

Un ostacolo importante quindi per la Juventus, che vede complicare ancora di più i piani visto che anche dalla Germania puntano con interesse al giocatore. ‘Fussballtransfers’ sottolinea infatti come, mentre il Borussia Dortmund sembra essere ormai passato in secondo piano, è il Bayer Leverkusen a valutare con attenzione l’acquisto dello spagnolo. Il terzino titolare delle ‘aspirine’, l’olandese Frimpong, potrebbe infatti lasciare in estate visto il grande interesse di diversi club nei suoi confronti, mentre l’altro terzino destro in rosa, il connazionale Fosu-Mensah (tra l’altro ex United) sta per entrare nel suo ultimo anno di contratto. Per questo il club rossonero starebbe pensando di affondare il colpo per Fresneda.