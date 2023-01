Sprint e firma immediata: la Juve sta perdendo Fresneda

Fresneda è uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare la squadra sul calciomercato, ma si è aggiunta la concorrenza di un’altra big

È tornato a farsi sentire prepotentemente il sentimento di sconforto appartenente a tutto l’ambiente della Juventus. Parecchi si aspettavano una gara assai complicata per la ‘Vecchia Signora’ contro il Napoli al Maradona, ma in pochi forse avevano previsto un simile tracollo.

Nel secondo tempo i bianconeri di fatto sono mancati all’appello, con la truppa guidata da Luciano Spalletti che ha letteralmente dominato la scena in lungo e in largo. Da qui il conseguente 5 a 1, che diminuisce di tanto la speranza dei torinesi in ottica Scudetto. Ma è necessario andare avanti, a cominciare dal match col Monza in programma giovedì prossimo e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopodiché arriverà l’Atalanta all’Allianz Stadium, perciò serve massima concentrazione.

Allegri, dal canto suo, può sorridere in parte, poiché Dusan Vlahovic e Paul Pogba hanno finalmente ripreso a lavorare interamente col gruppo squadra. Si tratta di due recuperi a dir poco fondamentali, anche se non sufficienti ragionando sul futuro. La rosa, infatti, necessita di alcuni interventi in ambito di calciomercato e a tenere banco, in tal senso, è la fascia destra. Cuadrado presenta un contrattio in scadenza giugno 2023, col rinnovo che a meno di sorprese non avverrà. Ad ogni modo, i bianconeri vogliono assicurarsi le prestazioni di un valido erede del colombiano, non a caso continuano a monitorare da vicino la situazione di Ivan Fresneda, terzino destro classe 2004 (18 anni compiuti lo scorso 28 settembre) di proprietà del Real Valladolid.

Calciomercato Juventus, Fresneda si allontana: c’è anche lo United

Parliamo di un grandissimo prospetto a livello internazionale. La richiesta del club spagnolo è di 12/13 milioni di euro e l’eventuale acquisto della Juventus dipende dalle uscite. A questo proposito, il nome di Weston McKennie resta sempre quello più caldo.

Allo stesso tempo, però, i torinesi devono fare i conti con la folta concorrenza. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, dalla Premier League giungono gli interessamenti più concreti, soprattutto da parte di Arsenal e Newcastle. Anche se comunque non risultano trattative in fase avanzata con i ‘Magpies’ e il Borussia Dortmund, altra pretendente al colpo Fresneda. Ma ora lo scenario si complica ulteriormente: stando a quanto riferisce ‘Footballinsider247.com’, nella corsa si sarebbe inserito pure il Manchester United. I ‘Red Devils’, sempre secondo la fonte citata, starebbero spingendo per cercare di prendere il laterale spagnolo già a gennaio. La Juventus è avvisata.