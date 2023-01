Juventus, infortunio Vlahovic e Pogba: svolta ufficiale

Arriva una novità molto significativa in casa Juventus, riguardante le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic e Paul Pogba: verdetto ufficiale

La Juventus dovrà riscattarsi immediatamente, provando a lasciarsi alle spalle il più in fretta possibile la disfatta allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli targato mister Luciano Spalletti.

Gli azzurri hanno letteralmente travolto nel secondo tempo la truppa di Massimiliano Allegri, dimostrando sul campo tutta la loro superiorità. Ora il tecnico livornese non può far altro che proseguire il lavoro e augurarsi che le pedine infortunate tornine presto a disposizione. In tal senso, giungono ottime notizie sul doppio fronte Dusan Vlahovic e Paul Pogba, entrambi fermi da diverso tempo.

Il bomber serbo e il centrocampista francese quest’oggi hanno svolto tutta la seduta d’allenamento in gruppo, come si apprende dal report ufficiale rilasciato dalla ‘Vecchia Signora’: “La settimana della Juventus inizia in campo con all’orizzonte due sfide in pochi giorni. Giovedì 19 gennaio alle 21:00, contro il Monza, inizia la Coppa Italia, poi domenica 22 alle 20:45 arriverà l’Atalanta all’Allianz Stadium“. Si legge, poi, nella nota: “Doppia seduta per i bianconeri. Al mattino allenamento aperto con i torelli, poi esercitazioni sulla fase di non possesso e per finire partita. Nel pomeriggio, invece, lavoro in palestra. Paul Pogba e Dusan Vlahovic hanno svolto tutto l’allenamento con la squadra“.

Juventus, Pogba e Vlahovic in gruppo: il rientro è sempre più vicino

Insomma, Allegri può sorridere almeno in parte. Riavere a pieno regime elementi del genere è troppo importante per i torinesi. L’ex Manchester United non è mai sceso in campo finora in una gara ufficiale e avrebbe dovuto rappresentare la svolta della mediana bianconera.

Tutto il mondo Juve si augura che ciò possa accadere in questa seconda parte di stagione, anche se inevitabilmente i dubbi sulla tenuta fisica e sul conseguente rendimento del classe ’93 sono parecchi. E pure da Vlahovic ci si aspetti che alzi ulteriormente l’asticella, visto che la sua avventura in quel di Torino, ad oggi, non si può certo definire memorabile. Intanto continuano a circolare voci di calciomercato inerenti al futuro della giovane punta juventina, accostata ad alcuni top club (vedi Premier). La società piemontese, dal canto suo, intende puntare ancora a lungo su Vlahovic, ma di fronte ad una ricca offerta le cose potrebbero cambiare.