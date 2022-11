CM.IT | Juventus, affare con Ronaldo: volontà di chiudere in estate

Il club bianconero ha messo nel proprio mirino un talento del Valladolid del quale il ‘Fenomeno’ è azionista di maggioranza e presidente

Dal 2018 Ronaldo è azionista di maggioranza, attraverso il fondo Tara Sports di cui è socio, e presidente del Real Valladolid. Finora l’ex ‘Fenomeno’, nelle vesti di imprenditore calcistico, non ha lasciato il segno nel calcio spagnolo, anche se il ritorno nella Liga ottenuto a maggio scorso può rappresentare un ottimo segnale di rilancio. Ora la squadra di Pacheta è all’undicesimo posto, sei punti sopra la zona retrocessione.

La ‘cantera’ del Valladolid non è certo (ancora) ai livelli delle più rinomate di Spagna, però di recente ha sfornato un talento presto finito nel mirino della Serie A. In particolare della Juventus, seppur ‘Relevo’ parli di interesse pure da parte di Milan e Inter. Il nome in vetrina è quello di Ivan Fresneda, laterale classe 2004 che ha mosso i primi calci nelle giovanili del Real Madrid per poi passare a quelle dei biancoviola.

L’anno passato ha debuttato in prima squadra, nella sfida di Copa del Re contro il Betis. In questa stagione, precisamente a settembre contro il Girona, è invece avvenuto l’esordio in campionato. Da lì in poi, il 18enne madrileno ha giocato sempre eccezion fatta per quando è stato infortunato. In totale 7 presenze, per complessivi 510′.

Calciomercato Juventus, Fresneda punta al salto in una big

Da poco entrato nel giro della Spagna Under 19, Fresneda è legato al Valladolid da un contratto in scadenza a giugno 2025. Come raccolto da Calciomercato.it, la clausola risolutiva non è bassa ma un accordo con Ronaldo e soci sarebbe trattabile a una cifra decisamente inferiore. Stando a quanto appreso ulteriormente, la volontà del ragazzo e del suo entourage è quella di fare il salto in un club più importante già al termine della stagione.

La Juve, che è al lavoro per il post Cuadrado come confermano i movimenti per Odriozola in uscita dal Real Madrid, e le due milanesi dovranno eventualmente vedersela con una concorrenza numerosa.