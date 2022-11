ESCLUSIVO | Juventus e Roma su Odriozola: decisivo Mourinho

La Juventus continua a seguire Odriozola, ma attenzione all’ipotesi Roma per il laterale destro del Real Madrid: l’intreccio che cambia tutto

Nemmeno un minuto in campo, in questa stagione, per Alvaro Odriozola al Real Madrid. E va bene che scalzare uno come Carvajal, su quella fascia destra, tra i ‘Blancos’, non è facile, ma di sicuro al suo ritorno a Valdebebas, dopo una buona stagione alla Fiorentina, il classe 1995 sperava di avere qualche chance da giocarsi.

Invece, Carlo Ancelotti di fatto non lo ha mai visto. Ed è naturale che il giocatore guardi con favore all’opportunità di rilanciarsi altrove, con una partenza a gennaio. La sua esperienza in Serie A, lo scorso anno, è stata apprezzata. E come abbiamo già raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la Juventus ci sta pensando seriamente e per Odriozola è stato pianificato un incontro durante la pausa per il Mondiale. I bianconeri vogliono rinforzare la fascia destra per dare una alternativa a Cuadrado, visto il passaggio di Danilo nella difesa a tre, e potrebbero giovarsi, grazie ai buoni rapporti con il Real, di un affare in prestito gratuito con metà ingaggio già corrisposto dal club spagnolo, dunque dal costo di appena un milione e mezzo di euro. Ma occhio agli intrecci che su quella fascia possono crearsi, e che coinvolgono la Roma.

Calciomercato: Odriozola tra Juventus e Roma, lo spagnolo proposto a Mourinho

Come anticipato, in sinergia tra Calciomercato.it e Asromalive.it, la Juventus valuta anche Karsdorp e Bellerin, e Odriozola potrebbe tornare utile proprio per i giallorossi. Una ipotesi confermata dalle ulteriori notizie raccolte dalla nostra redazione, secondo cui Oscar Ribot, agente di Odriozola, in virtù di un rapporto personale con il tecnico capitolino Josè Mourinho, gli starebbe proponendo proprio lo spagnolo in luogo di Karsdorp, che pare destinato all’addio. Al momento non c’è ancora una vera e propria trattativa e il portoghese sta riflettendo sulla compatibilità del giocatore del Real ai propri schemi, visto che in fascia destra preferirebbe un giocatore di maggiore esplosività fisica. Ma si tratta di una pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Sempre in casa Roma, si avvicina l’arrivo di Solbakken. Proprio in considerazione di quanto appena richiamato, per il norvegese Mourinho avrebbe pensato ad una evoluzione alla Zalewski, vale a dire trasformarlo da esterno offensivo a laterale a tutta fascia.