Zaniolo-Galatasaray, conto alla rovescia e clausola con vista Serie A

Nicolò Zaniolo e il trasferimento verso il Galatasaray, le condizioni per l’affare: il nodo clausola nell’ottica di un ritorno in Serie A

La telenovela Zaniolo potrebbe presto giungere alla conclusione. Il talento classe 1999 è ormai separato in casa e fuori dal progetto della Roma, e si prepara al via di una nuova avventura, sempre più probabile.

Il giocatore è stato inserito dai giallorossi nella lista per l’Europa League, ma soltanto per questioni formali e burocratiche. Dopo i burrascosi giorni di gennaio, iniziati con la sua indisponibilità conclamata per le gare con Spezia e Napoli e proseguiti con il mancato trasferimento in Premier League, ora per lui si apre un futuro al Galatasaray, dove troverebbe tante vecchie conoscenze del calcio italiano: Muslera, Torreira, Mertens, Icardi. Una pista, questa, cui manca poco per concretizzarsi.

Zaniolo e il Galatasaray, giorni decisivi: ma con la clausola si pensa già al futuro

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il Galatasaray è pronto a offrire 16 milioni di euro più bonus per Zaniolo e attende la risposta definitiva della Roma. I turchi possono accontentare la richiesta capitolina di un acquisto a titolo definitivo. Ma non è l’unico punto ancora in discussione.

L’accordo tra le parti non è ancora definito e in giornata si continuerà a trattare. Zaniolo, che ha considerato l’opzione turca fin da subito dopo il mancato approdo in Premier League, è pronto al trasferimento ma pensando già al futuro. Infatti, Zaniolo e il suo entourage vorrebbero nell’accordo una clausola rescissoria come exit strategy. Una clausola che per il giocatore dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, mentre il Galatasaray la vorrebbe di dieci milioni circa più alta. Una clausola che potrebbe permettere, in estate, di essere appetibile sul mercato, tornando magari in Serie A dove le estimatrici continuano a non mancare. Non soltanto il Milan, che, è storia di pochi giorni fa, aveva tentato un abboccamento, ma anche la Juventus, che vanta interesse di lunga data per il classe 1999, e il Napoli, che potrebbe fiondarsi su di lui per sostituire Hirving Lozano, la cui partenza a fine stagione è sempre più probabile.