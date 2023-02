“Così si brucia la carriera”: Zazzaroni va giù duro su Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo si tinge sempre più di giallorosso, quello del Galatasaray: ma per qualcuno la scelta è totalmente sbagliata

Sono ore convulse per Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma sta prendendo la strada verso la Turchia, dove il calciomercato in entrata è ancora aperto. Il numero 22 giallorosso è attualmente fuori dal progetto tecnico della società e di Mourinho, che dopo l’Empoli infatti è stato chiaro: “È un problema della società“.

E la società in questo momento sta trattando con il Galatasaray la sua cessione, che potrebbe seriamente concretizzarsi nelle prossime ore. Dopo il naufragio delle trattative con Milan, Bournemouth e Leeds, l’unica scappatoia per Zaniolo è rappresentata appunto dalla Turchia. Ieri al giocatore sono ‘scappati’ anche un paio di like che hanno ufficializzato in qualche modo la sua volontà di andare al Galatasaray. Segnale ufficiale ed evidente di un affare che le parti sperano di portare a casa. Si sta trattando, l’offerta è di 16 milioni più bonus che però la Roma chiede di alzare al club di Istanbul. Le parti si avvicinano, così come sono all’opera per limare le distanze sulla questione clausola rescissoria. Zaniolo la vorrebbe a 25 milioni, il Gala a 35. L’interesse di tutti è comunque arrivare a un’intesa, il giocatore sa che a Trigoria rischia seriamente di stare in tribuna fino a fine stagione.

Zazzaroni senza mezzi termini: “Se Zaniolo va al Galatasaray per me è finito”

Nella testa di Zaniolo c’è infatti il rientro in Serie A, dove spera ancora di vestire la maglia del Milan. Anche se i rossoneri vivono un momento particolare e la qualificazione in Champions, nonostante per la classifica sia ancora a portata, non è per niente facile. Poi certo c’è la Juventus, primo ‘amore’ di Zaniolo ma anche in questo il futuro è assolutamente nebuloso per varie e note questioni. Quello del Napoli è un interesse di vecchia data, con la cessione di Lozano può tornare a essere una pista accreditata. Ma il presente è destinato a chiamarsi Galatasaray.

Anche se c’è chi, come Ivan Zazzaroni, è nettissimo su questa possibilità: “Se Zaniolo va al Galatasaray, per me è finito. Uno che rifiuta la Premier per andare in Turchia, se accetta, mi sembra totalmente confuso – ha detto il direttore de ‘Il Corriere dello Sport’ a ‘Radio Sportiva’ -. A 23 anni, deve iniziare a prendere in mano la sua vita. Ha fatto una serie di errori negli ultimi due anni che rischiano davvero di bruciargli la carriera“. Il classe ’99 della Roma però non può permettersi di stare fermo per diversi mesi, per guadagnarsi una nuova chiamata del Milan, della Juve o in generale di un club importante, ha bisogno di dimostrare in qualsiasi squadra di poter diventare ancora un top player.

In Turchia, intanto, il momento per il paese è tragico dopo il terremoto di stanotte che ha provocato più di 800 vittime anche in Siria. Il Ministro della Gioventù e dello Sport Mehmet Kasapoglu ha annunciato che tutte le competizioni sportive nazionali in programma sul territorio turco sono sospese fino a nuova comunicazione. Come quella dell’Adana Demirspor di Montella che avrebbe dovuto giocare oggi contro l’Umraniyespor. Ma l’allarme non si è spento: “Finora si sono verificate 100 scosse di assestamento. Circa 53 di queste sono più di 4 gradi (sulla scala Richter, ndc). Sette sono più di 5 gradi. Questi terremoti continueranno nei prossimi giorni”.