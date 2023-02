Zaniolo, cose turche: il like galeotto di Nicolò scatena i tifosi

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da decifrare anche per questi giorni: segnale inequivocabile dal giocatore

Si scalda la pista turca per il futuro di Nicolò Zaniolo. In queste ultime ore si è riaperto lo scenario di addio per il giocatore della Roma che in questo momento resta fuori dal progetto tecnico. “Lui con me non devefare proprio niente. Non un è un problema mio, ma della società”, ha dichiarato ieri sera Jose Mourinho dopo la vittoria contro l’Empoli.

Chiuso il calciomercato in Italia e in Inghilterra, sono sfumate così per gennaio le due possibilità più accreditate per Zaniolo. La prima era ovviamente il Milan, che è sempre stata e rimarrà la preferita del numero 22, l’altra era la Premier League con Bournemouth e Leeds che hanno effettuato dei tentativi più o meno concreti. La finestra di mercato in entrata, però, è rimasta aperta in altre federazioni come appunto quella turca. E proprio da lì sono arrivati gli ultimi interessamenti per Nicolò Zaniolo, in particolare Fenerbahce e Galatasaray. Il primo si è fermato a una richiesta di prestito, opzione totalmente esclusa dalla Roma, l’altra ha aperto all’acquisto a titolo definitivo. Ma le cifre tra richiesta e offerta proprio non combaciano in questo momento.

Roma, Zaniolo al Galatasaray: l’indizio è inequivocabile

Però la notizia è che l’attaccante giallorosso ha aperto al trasferimento in Turchia, probabilmente anche capendo il rischio di rimanere seriamente in tribuna fino a giugno vista la fermezza dei Friedkin. E il rischio di cause che non fanno comodo a nessuno. Una intenzione, quella di Zaniolo, manifestata in maniera totale dallo stesso giocatore sui social. Come spesso capita. Il ragazzo ha infatti messo ‘like’ su Instagram al post del Galatasaray che celebrava il gol di Dries Mertens nella partita in corso contro il Trabzonspor.

Ovviamente il gradimento non è passato inosservato a nessuno, così in Italia sono cominciati a circolare gli screenshot e anche nei commenti allo stesso post i tifosi turchi si sono scatenati. Sono ore calde, la telenovela Zaniolo non è ancora arrivata alla fine.