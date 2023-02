Zaniolo, tre giorni per l’addio: pista last minute

Zaniolo è ancora un giocatore della Roma, ma gli ultimissimi giorni di mercato all’estero potrebbero ancora sancire l’addio: gli scenari

Dopo le sconfitte con il Napoli in campionato e con la Cremonese in Coppa Italia, la Roma riprende l’andatura con un successo importante contro l’Empoli che permette di tenere botta nella corsa per un posto in Champions League. Lo fa senza Nicolò Zaniolo, ormai separato in casa.

Le vicende delle ultime settimane sono storia nota, con una rottura che si è consumata in tempi rapidi e con una escalation di tensione difficilmente preventivabile. Negli ultimi giorni di gennaio, il classe 1999 non ha trovato una sistemazione sul mercato, rimanendo, al momento, un giocatore della Roma ma fuori dal progetto. Il suo inserimento nella lista per l’Europa League è stato solo un atto formale per ottemperare, da parte del club giallorosso, ad aspetti burocratici per l’iscrizione di un certo numero di giocatori formati in Italia nelle liste. Su Zaniolo, Mourinho ha tagliato ancora una volta corto nel post gara di ieri, mentre il calciatore, dopo il brutto episodio che lo ha visto protagonista di minacce da parte dei tifosi, si trova lontano dalla Capitale, a La Spezia. Zaniolo ha richiesto e ottenuto di restare a riposo con un certificato medico e sarà rivalutato tra alcuni giorni. Nel frattempo, però, potrebbero verificarsi le condizioni per il suo addio ai giallorossi.

Roma, la Turchia tenta Zaniolo: il punto

Il calciomercato invernale infatti non è ancora concluso del tutto. Ad esempio, in Turchia, è ancora aperto e lo sarà fino a mercoledì. Sono due le squadre che stanno tentando l’attaccante e potrebbero provare ad acquistarlo sul filo di lana.

Si tratta del Galatasaray di Mertens e Icardi e del Fenerbahce, in lotta tra loro per la conquista del titolo turco (i giallorossi in vantaggio al momento di sei lunghezze sui rivali in classifica). Ci sarà poi da convincere la Roma, che rimane sulla sua posizione quanto a cifre e formula di acquisto a titolo definitivo. Proposta che però ai capitolini sarebbe arrivata soltanto dal Galatasaray, mentre, per il momento, il Fenerbahce si è limitato a offrire una operazione in prestito.