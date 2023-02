Zaniolo al Galatasaray: ci siamo, tutti i dettagli dell’affare | CM.IT

Il futuro di Nicolò Zaniolo può avere una nuova svolta in questi giorni: ecco le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it sul giocatore della Roma

La vicenda legata al futuro di Nicolò Zaniolo ha catalizzato l’attenzione di quasi tutti nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato.

Il calciatore della Roma, in scadenza nel 2024, ha rotto con l’ambiente giallorosso e Josè Mourinho ed è fuori dal progetto tecnico. Il classe 1999 in questo momento non si sta allenando e, nelle ultime ore, si sta concretizzando il suo trasferimento al Galatasaray. La situazione attuale è questa. Dalla Turchia arrivano conferme sul lavoro che stanno operando i club e gli intermediari per la buona riuscita dell’operazione. La cifra dell’affare si aggira sui 16 milioni di euro più bonus, per un totale di 22-23 milioni.

Zaniolo-Galatasaray: la trattativa va avanti

Il mercato in Turchia, ricordiamolo, termina mercoledì quindi c’è tutto il tempo per chiudere ed ufficializzare l’operazione.

Sponda giocatore, Zaniolo ed il suo entourage stanno operando per l’inserimento, all’interno del contratto di una clausola, una sorta di “exit strategy” a giugno per potersi liberare nella prossima estate dall’eventuale impegno preso con il Galatasaray. Il calciatore ha considerato l’opzione turca sin da subito, anche perché l’ultimo giorno di mercato ha capito di essere fuori dal progetto tecnico della Roma.