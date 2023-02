Intrigo Zaniolo, hanno già deciso: “La notizia che aspettavamo, che colpo!”

Calciomercato Roma, l’intrigo Zaniolo e l’ennesima puntata di una telenovela infinita. I commenti social non si fanno attendere.

Grazie ad una prova convincente soprattutto nella prima frazione di gioco, la Roma è riuscita a liquidare senza eccessivi patemi d’animo l’Empoli, conquistando tre punti di nevralgica importanza. A decidere la contesa è stata una partenza sprint degli uomini di Mourinho, con Dybala ed Abraham in versione deluxe.

Il tutto mentre il rebus Zaniolo continua a calamitare l’attenzione mediatica. La frattura tra il 22 e la Roma non si è ancora ricomposta, e il fatto che il tuttocampista della Roma sia presente nella lista UEFA diramata dai capitolini non ha cambiato le carte in tavola. Il gelo tra Zaniolo e Roma è ormai definitivo e potrebbe condurre ad un epilogo a sorpresa nei prossimi giorni. Nei giorni scorsi erano stati Leeds e Bournemouth a bussare con una certa insistenza alle porte della Roma. Zaniolo, però, aveva prima rispedito al mittente ogni offerta, salvo poi decidere di ritornare sui suoi passi ed aprire all’idea di un approdo al Bournemouth. I giochi, però erano ormai fatti. Nelle ultime ore, però, il futuro di Zaniolo è tornato prepotentemente in discussione.

Calciomercato Roma, i tifosi del Galatasaray spingono Zaniolo ad Istanbul

Come evidenziato da calciomercato.it, infatti, il Galatasaray non si è limitato a sondare esplorativamente la situazione ma ha già formulato un’offerta alla Roma. Ricordiamo che Tiago Pinto non ha alcuna intenzione di cedere Zaniolo con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede di intavolare un affare a titolo definitivo. Le parti non hanno ancora trovato l’accordo definitivo ma stanno trattando, alla ricerca della soluzione più congeniale che possa accontentare le parti in causa. Intanto i tifosi del Galatasaray sembrerebbero gradire l’eventuale acquisto di Zaniolo.

I social, infatti, sono stati immediatamente presi d’assalto dai sostenitori del “Gala”, intrigati all’idea di poter vedere un attacco costituito da Zaniolo ed Icardi. Ecco una rapida carrellata di commenti da parte dei tifosi del Gala, che “benedicono” il possibile colpo Zaniolo, aggiungendo che quello dell’esterno della Roma sarebbe un ottimo acquisto per completare la propria batteria di esterni.

Romaya ödetiriz yağız sıkıntı etme sen — Aslan Pençesi 🇹🇷 (@AslanPenceesii) February 5, 2023

Zaniolo’nun maaşını Roma öderse okey. — AKBABA #NoRoomForKK (@MaviShimshek) February 5, 2023

Süper — omerali karikci (@KarikciOglu) February 5, 2023

Golle bitsin nolur lan pic.twitter.com/WuVZreFmTd — emre (@emredybela) February 5, 2023

Zaniolo getirirse tesislere heykeli dikilmelidir pic.twitter.com/Zkk7j5gLBs — kerpo (@kerpoten) February 5, 2023

#Zaniolo bu çocuk gelirse harbiden yangın yeri olur buralar🔥🔥🔥 — Ayhan (@Pokaface1905) February 5, 2023

Olası Zaniolo transferi TS maçının önüne geçti olabilir mi? Lütfen olsun 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Taylan (@ATAizm3) February 5, 2023