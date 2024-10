Maxi intreccio Milan: addio ai rossoneri con assist a Juve e Inter

Da un rossonero all’altro. Dalla Spagna rilanciano il profilo di un difensore del Milan in ottica Bayer Leverkusen: le ultime sull’intreccio

Non è stata finora una stagione particolarmente semplice per il Milan dal punto di vista difensivo. Nove le reti incassate in otto giornate di Serie A e qualche sbavatura di troppo soprattutto nelle prime uscite.

Fonseca è stato quindi chiamato a ritrovare equilibrio in una retroguardia che anche dal punto di vista dei singoli ha avuto svariati problemi. Da un Theo Hernandez sotto ritmo alle incertezze dei centrali con una manciata di difensori ad alternarsi a caccia della miscela giusta.

Nel cleansheet contro l’Udinese si è rivisto anche Malick Thiaw che aveva raccolto minuti solamente nella prima uscita di campionato ad agosto prima di incappare in problemi fisici ed esclusioni. Il difensore ex Schalke contro l’Udinese ha quindi ritrovato la titolarità integrandosi bene con Pavlovic e guidando al meglio il reparto. Una piccola rivincita per il classe 2001 che intanto ha raccolto su di se anche le attenzioni di un altro top club europeo che soprattutto in ottica estiva potrebbe essere costretto a trovare nuove soluzioni per rinnovare la difesa alla luce di un papabile grande addio.

Calciomercato Milan, incastro con Tah: il Leverkusen pensa a Thiaw

Il riferimento è al Bayer Leverkusen che secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ starebbe cercando un sostituto di Jonathan Tah, possente difensore tedesco che è in scadenza di contratto a giugno 2025, ed è stato accostato ad alcune delle più grandi squadre europee, tra cui Juventus e Inter.

Vista la probabile partenza del classe 1996 il Leverkusen potrebbe considerare proprio Thiaw come l’opzione ideale per rafforzare la propria difesa. A 23 anni il centrale rossonero ha dimostrato soprattutto nelle passate stagioni di poter essere un calciatore interessante, che peraltro già conosce le dinamiche del calcio teutonico.

Nell’incertezza che circonda il rinnovo di Tah, il Bayer non ha perso tempo nel cercare alternative e Thiaw rientra perfettamente nel profilo di giocatore desiderato. La sua età e potenziale di crescita, sommate all’esperienza in Serie A, lo collocano come il principale candidato per andare a rimpiazzare il collega tedesco.