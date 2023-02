Inter, strada spianata: il Psg si tira fuori

Buona notizia per l’Inter, il Paris Saint-Germain si tira fuori dalla corsa al giocatore e avvantaggia i nerazzurri

Il suo nome è stato a lungo al centro delle voci del mercato di gennaio, ma alla fine il giocatore ha deciso di rispettare il suo contratto e rimanere in rosa fino al prossimo 30 giugno.

Stiamo parlando di Marcus Thuram. L’attaccante francese, corteggiato da moltissimi club europei, tra cui anche l’Inter, è rimasto al Borussia Moenchengladbach, con cui è sotto contratto sino al termine della stagione. Il nome di Thuram è segnato su tante liste, da quelle del Newcastle all’Atletico Madrid, passando, appunto, anche per i nerazzurri, che lo seguono da diverso tempo. Il figlio d’arte però ha deciso di restare in Germania per rispettare il proprio contratto e scegliere con calma quale sarà la migliore decisione per il suo futuro.

Inter, il Psg si chiama fuori dalla corsa a Thuram

Nel frattempo dalla Francia sottolineano come uno dei club a lui più interessati, il Paris Saint-Germain, sembra pronto a chiamarsi fuori.

Stando infatti a quanto riferito da ‘Le 10Sport’, i transalpini, che come colpo a zero sono concentrati in primis proprio sul nerazzurro Skriniar, ormai deciso ad accettare la proposta parigina, sembrano pronti a chiamarsi fuori dalla corsa al giocatore francese. L’emittente transalpina sottolinea come Campos non abbia fatto alcun tentativo concreto a gennaio e non ne farà neppure nei prossimi mesi.

Una rivale importante dunque che si tira fuori dalla corsa al giocatore. Una notizia certamente gradita in casa Inter. Il club meneghino, come detto, da tempo è sulle tracce dell’attaccante francese e l’uscita di scena di una diretta rivale è certamente un fattore positivo. L’affare però non è comunque semplice, visto appunto l’interesse per Thuram da parte di tanti altri club. Atletico Madrid e Newcastle appunto, ma anche Bayern Monaco e il solito Chelsea.