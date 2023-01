Zaniolo, tensione a Roma: striscione durissimo dei tifosi

Messaggi durissimi dei tifosi a Nicolò Zaniolo, atteso da mesi complicatissimi in caso di permanenza a Trigoria

Di male in peggio. Le acque in casa Roma sono sempre più movimentate e le parole di Jose Mourinho hanno alimentato ulteriormente il malcontento attorno a Nicolò Zaniolo. In questi giorni ne sono successe di ogni: una decina di giorni fa la notizia della sua richiesta di non partire per la trasferta di La Spezia.

Un forfait che aveva bissato quello contro la Fiorentina, ufficialmente quello causato da una gastroenterite. Alla prima erano seguite le parole di Pinto: “Ha mandato un certificato, domani lo visiteremo e vedremo”. Alla seconda, quella del ‘Picco’, Mourinho aveva ufficializzato la richiesta di cessione da parte del suo giocatore. E da lì la rottura definitiva, il malumore dei tifosi che da ultimi custodi di Nicolò Zaniolo sono passati a essere primi delusi e desiderosi di vederlo lasciare Trigoria. Poi il mercato, con la trattativa sfumata con il Milan per il mancato accordo tra le società. La Roma voleva l’obbligo di riscatto, sicuro e senza condizioni, Maldini non poteva andare oltre il prestito con diritto. Troppo lontane le due necessità.

Zaniolo, striscione durissimo dei tifosi a Roma: “Traditore senza onore”

E allora è arrivato il Bournemouth, che però di speranze vere e proprie forse non ne ha mai avute. Gli inglesi sono arrivati in Italia, hanno incontrato la famiglia e l’entourage, forse più per cortesia. Il giocatore ha rifiutato un’offerta comunque importante d’ingaggio, ma non vuole giocare in un club che rischia la retrocessione in Premier, per quanto ricco. L’unico obiettivo era il Milan.

Il problema, ad ora, è che Zaniolo non vuole più giocare neppure con la Roma. Lo ha detto chiaro e tondo ieri Mourinho: “Chiede la cessione da un mese, ha detto a tutti – società e compagni – che non vuole giocare né allenarsi con la maglia giallorossa. Purtroppo resterà qui il primo febbraio”. Ed effettivamente andrà così, a meno di clamorosi sconvolgimenti dell’ultimo giorno di mercato. Solo che per il giocatore, se davvero restasse a Trigoria, si prospetterebbero mesi difficilissimi. Rischia di passarli in tribuna (difficile, perché Mourinho ne avrà bisogno) ma soprattutto in una piazza che ormai gli farà la ‘guerra’. Sui social, con cori o striscioni vari. Anzi, in realtà i tifosi hanno già cominciato.

Nella notte tra sabato e domenica, infatti, è stato esposto un messaggio durissimo: “Zaniolo traditore, me**a senza onore”. Maledettamente crudo lo stendardo sul ponte degli Annibaldi, davanti al Colosseo, a cui spesso vengono affidati i messaggi della curva romanista (ma anche laziale). A Trigoria, proprio sul muretto davanti al centro sportivo, era invece apparsa un’altra scritta: “5 milioni? Di calci in c**o”, alludendo alle richieste di ingaggio di Zaniolo. Insomma, il clima è tesissimo, intanto il giocatore è stato costretto a limitare nuovamente i commenti sul suo profilo Instagram. Da qui a giugno, non avrà vita facile.