Roma-Zaniolo, scontro totale: il club valuta provvedimenti immediati

Calciomercato Roma, linea dura dei giallorossi sul fronte Zaniolo. Non si torna più indietro: lo scenario.

Zaniolo ha ufficializzato attraverso il suo procuratore il no al Bournemouth senza far passare nemmeno la classica nottata. È stato il manager Vigorelli a chiarire la posizione del giocatore che non ha voluto neanche incontrare la dirigenza del club inglese, altro fatto che la società e la proprietà giallorossa hanno ritenuto del tutto sgradevole.

Cala il gelo definitivo nei rapporti tra la Roma e Zaniolo: il club metterà in atto tutti i provvedimenti consentiti, come Calciomercato.it vi aveva già anticipato nel corso della Diretta Twitch in onda sul programma TV PLAY. Il tutto ovviamente rimanendo ovviamente nel recinto delle regole, per certificare questa rottura e darle attuazione nei prossimi mesi.

Caso Zaniolo, unità d’intenti in casa Roma: la risposta non si fa attendere

Non è stato il club giallorosso a sollevare un problema con Zaniolo ma il giocatore a esternare un disagio e la successiva indisponibilità a giocare. Trapela assoluta compattezza tra proprietà, dirigenza e guida tecnica nella gestione del caso Zaniolo, con José Mourinho che ritornerà a parlare sabato pomeriggio nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con la Roma. Dalla tribuna alla esclusione dalla lista Uefa, tutto ora può finire sul tavolo. Con la Nazionale che sbiadisce, all’interno di un rapporto anche lì non sempre facile.

Gli scenari che si potranno profilare all’orizzonte non sono nemmeno tutti immaginabili. C’è chi non esclude, tra l’altro, che possa cambiare qualcosa nel rapporto tra il giocatore e il suo entourage.