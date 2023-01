DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 29 gennaio

Terzultimo giorno disponibile per le trattative e poi la sessione invernale del calciomercato 2022/2023 chiuderà i battenti

Tiene ancora banco, e non potrebbe essere altrimenti, la questione riguardante Milan Skriniar in casa Inter. Lo slovacco non è intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno e il Paris Saint-Germain sta provando a chiudere subito il discorso.

Altro caso spinoso è quello riguardante Nicolò Zaniolo. Il polivalente centrocampista della Roma è in rotta di collisione con la società e ha chiesto la cessione. Ma l’unica proposta accettata dai giallorossi è quella del Bournemouth, destinazione non ritenuta idonea dal 23enne calciatore. E sullo sfondo resta sempre la pista che porta al Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli. Ecco tutte le news e le trattative del 29 gennaio 2023:

LIVE

9.00 – Striscione apparso nella notte a Roma, zona Colosseo, contro Nicolò Zaniolo. Traditore, e altri epiteti, rivolti al calciatore, colpevole di aver chiesto la cessione in questa sessione di mercato.