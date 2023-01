Inter, non solo Djalo: 3 nomi per sostituire subito Skriniar | CM.IT

Il club nerazzurro potrebbe ricevere presto un’offerta al rialzo da parte del Psg per anticipare l’ingaggio del difensore slovacco

Entrati nelle ultime 48 ore del mercato invernale, a tenere banco in casa Inter rimane il caso legato a Milan Skriniar. Dopo aver cercato invano di trattenere il forte centrale con un importante rinnovo del contratto, solamente la scorsa settimana il club nerazzurro ha saputo del rifiuto definitivo all’ultima proposta formulata.

Nelle scorse ore, il Psg ha accelerato i contatti con l’Inter per tentare di anticipare di sei mesi lo sbarco di Skriniar sotto la Tour Eiffel. Alla prima offerta da circa 10 milioni di euro, però, il club nerazzurro ha risposto chiedendo almeno il doppio. A fronte della forte volontà del ragazzo di voler lasciare subito Milano per evitare eventuali problemi con l’ambiente, considerato il pre-accordo già raggiunto con i francesi, non si esclude uno sforzo ulteriore dalla società parigina.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Psg a breve potrebbe rilanciare una proposta da 15 milioni di euro, per cercare di raggiungere con l’inserimento di bonus i famosi 20 milioni chiesti dall’Inter. Qualora Skriniar dovesse realmente anticipare la cessione a questo gennaio, a quel punto il club nerazzurro dovrebbe trovare un sostituto per la difesa.

Uno dei primi nomi sulla lista rimane quello di Djalo. Come raccontato in giornata, il Lille ha risposto ad un primo sondaggio con una valutazione da 15/20 milioni di euro, ma non sembra essere particolarmente propenso a lasciare andare il portoghese a stagione in corso.

Calciomercato Inter, tutti i nomi se parte Skriniar: piace Becao

Djalo non è comunque l’unico nome per il quale l’Inter si sarebbe mossa a scopo precauzionale nelle scorse ore.

Victor Lindelof, ad esempio, è un vecchio pallino del ds Piero Ausilio. Il vero ostacolo è però rappresentato dalla formula, visto che il Manchester United ad oggi non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto voluto dall’Inter. Una soluzione temporanea potrebbe essere rappresentata invece da Rodrigo Becao, centrale dell’Udinese da tempo nei radar dei nerazzurri.

Infine, riecco una vecchia conoscenza interista già sondata la scorsa estate. Si tratta di Japhet Tanganga, centrale del Tottenham che in questa stagione non ha trovato grande minutaggio con Antonio Conte. L’Inter, in questo caso, nutre però dubbi di natura tattica, visto che vede l’inglese più da centrale di una difesa a tre che come braccetto.