Djalo per il post Skriniar: l’Inter sa il prezzo per chiudere | CM.IT

L’Inter è a caccia di un sostituto di Skriniar, destinato al Psg: Djalo nome caldo, le ultime di Calciomercato.it

Milan Skriniar al Psg. Il centrale slovacco da luglio sarà un nuovo calciatore del club parigino che potrebbe anticipare il suo arrivo, accontentando la richiesta dell’Inter che si aggira sui 20 milioni di euro.

Una situazione esplosa nelle ultime settimane e che ha messo Marotta nella condizione di dover provare a trovare un sostituto negli ultimi due giorni di mercato.

“Sì, è vero, andrò al PSG ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando l’accordo tra i club” le parole del difensore riportate da ‘futbalsfz.sk’, il sito della federazione slovacca, e poi successivamente sparite. Una situazione complicata che potrebbe portare ad un addio già in questa finestra di mercato. Ecco perché l’Inter si sta muovendo per trovare un sostituto e tra i nomi c’è anche quello di Tiago Djalo, centrale portoghese del Lille.

Calciomercato Inter, le ultime su Djalo

Gli agenti del 22enne sono già in Italia per perfezionare il trasferimento di Cabral alla Salernitana. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’arrivo di Djalo all’Inter è possibile davanti ad un’offerta che soddisfi le richieste della società transalpina.

Il Lille valuta il calciatore 15-20 milioni di euro e se dovesse arrivare un’offerta del genere, l’affare potrebbe andare in porto. Ovviamente Djalo non è l’unico nome nella lista di Marotta. Tra i potenziali sostituti di Skriniar c’è anche Chris Smalling, in scadenza con la Roma. Il suo approdo a Milano già a gennaio è, allo stato attuale, irrealizzabile, diverso il discorso per giugno. Ad ogni modo l’Inter ha una certezza: ora o a giugno Skriniar andrà via e serve un sostituto.