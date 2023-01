Skriniar ha firmato con il PSG, le sue parole (poi sparite) dalla Slovacchia: l’Inter non sarà contenta

Il futuro di Milan Skriniar è ormai indirizzato: il difensore centrale sarà un nuovo calciatore del PSG. L’ha confermato direttamente lo slovacco

La storia di Milan Skriniar e dell’Inter è ormai agli sgoccioli. Un amore incredibile che ha portato il centrale all’apice della sua carriera e che ora è agli atti finali.

Sì, perché il calciatore ha deciso di non firmare il rinnovo di contratto con i nerazzurri e andrà al PSG. Già la scorsa estate, il difensore è stato al centro delle trattative tra i club e lui aveva già accettato la proposta di ingaggio dei transalpini, ma l’accordo tra le due società non è mai arrivato e alla fine il centrale è rimasto all’Inter. I nerazzurri erano fiduciosi di prolungare il contratto con il loro nuovo capitano, ma non succederà mai. Infatti, Skriniar ha scelto di accettare la corte del PSG e sarà un nuovo calciatore del club francese, ma bisogna ancora capire se sarà così già a gennaio o a giugno. Intanto, anche il calciatore si è esposto sulla questione e ha detto apertamente che si trasferirà nella Capitale francese ai media slovacchi.

L’annuncio di Skriniar sul suo trasferimento al PSG

Non lasciano tanto spazio all’immaginazione le ultime parole di Skriniar sul suo futuro. Il centrale, infatti, ha semplicemente comunicato una scelta che ormai era nell’aria da alcune settimane.

Come ha detto a ‘futbalsfz.sk’, il sito della federazione slovacca, il centrale ha già firmato con il suo prossimo club: “Sì, è vero, andrò al PSG ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando l’accordo tra i club”. Dichiarazioni, poi, sparite dalla news pubblicata dal portale ufficiale della federcalcio slovacca, nonostante resti valido il discorso dell’accordo già firmato con i parigini. Già un paio di giorni fa Canovi aveva annunciato che il centrale aveva già firmato, ora c’è la conferma diretta. Non si sa ancora, dunque se Skriniar partirà subito o a fine contratto, ma la scelta è presa: addio Inter, si aprirà un nuovo capitolo in Francia.