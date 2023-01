Zaniolo e Skriniar, futuro già deciso: “Juventus arrogante”

Dall’Inter a Roma e Juventus, da Skriniar a Zaniolo: Dario Canovi, avvocato e agente, interviene a Calciomercato.it su TvPlay

Ultimi giorni di una sessione di mercato che in Italia non ha regalato grandi colpi. I nomi più ‘chiacchierati’ sono quelli di Skriniar e Zaniolo e su di loro che si sofferma in modo particolare Dario Canovi, avvocato e agente, nel suo intervenuto a Calciomercato.it su TvPlay.

Si parte proprio da Zaniolo: “Ho l’impressione che resterà in giallorosso. Il club vuole cederlo anche in prestito, ma deve esserci l’obbligo. Milan e Tottenham non sembra intenzionati ad arrivare alla cifra richiesta ed altre big non ne vedo: ho la sensazione che resterà a Roma”. Questa ipotesi ne apre ad un’altra, di cui si è parlato nelle scorse ore: finire la stagione fuori rosa: “Non converrebbe alla Roma. Già ora Zaniolo pensa di valere di più di quanto valga realmente e, probabilmente, anche la Roma lo valuta di più di quel che vale. Pensavo che sarebbe diventato un giocatore da grandissima squadra. Ad oggi non lo è e questo crea una complicazione, come dimostrato dalle offerte arrivate che non sono da campione”.

Sempre in ottica Roma, si discute del futuro di Mourinho: “La Roma fa bene a continuare con lui. A dimostrarlo c’è il numero di spettatori allo stadio: c’è stato il pienone contro il Genoa in coppa Italia, nessuna altra ci riesce. Con la penalizzazione della Juve, i risultati ti permettono di pensare alla qualificazione in Champions. I risultati sono soddisfacenti, nelle ultime partite anche di più poi c’è Dybala: non credo che sarebbe andato alla Roma senza Mourinho”.

Juventus, Canovi: “Sentenza giusta”

Si parla poi di Skriniar che ha deciso di non rinnovare con l’Inter: “Skriniar andrà il PSG, credo sia un affare già fatto. Non so se andrà via già adesso o a gennaio. Per le cifre che leggo, credo che all’Inter convenga tenerlo per sei mesi”.

Sulla lotta per la Champions: “Milan e Inter devono stare attente, rischiano di perdere la Champions, le altre corrono. Vedremo quel che accadrà, ma reputo difficile un ritorno della Juventus. Il Milan mi sembra in crisi gravissima: contro la Lazio ha rischiato un’imbarcata ancora più grave. Per l’Inter, invece, ha ragione Sacchi: manca un’idea di gioco, i calciatori litigano tra di loro. O c’è una raddrizzata o rischia anche l’Inter, in particolare se Atalanta, Lazio e Roma continuano così”.

Inevitabile un passaggio sulla Juventus: “Credo che le intercettazioni telefoniche e ambientali arrivate alla Procura valgano la riapertura del processo, poi si può discutere della misura della pena. Credo che la Juve abbia agito con arroganza e credo che la Procura dovesse dare un monito ai club e lo ha fatto. La condanna è giusta, non parlo della misura, non poteva non esserci qualcosa di negativo per la Juve”.