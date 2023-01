Calciomercato, tutte le news e le trattative del 27 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, venerdì 27 gennaio 2023



La pista che porta a Zaniolo si è complicata per il Milan, che ha deciso di deporre le armi e rinunciare al numero 22 almeno in questa finestra di mercato. Da valutare l’eventuale offensiva per Ziyech, ma i rossoneri non hanno grande libertà di manovra.

Dopo un mese di finestra invernale poco movimentata, siamo entrati negli ultimi quattro giorni. La Roma prova ancora a cedere Zaniolo, sperando che accetti il Bournemouth, nel frattempo la Juve aspetta sviluppi su McKennie e il Leeds, Milan e Inter potrebbero restare così. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle principali trattative e notizie del giorno in Serie A e all’estero.

Ore 8.00 – L’Inter si prepara a cambiare parecchio la prossima estate. La difesa subità una rivoluzione importante, in attacco potrebbero salutare in due, Lukaku e Correa. E poi Dumfries.