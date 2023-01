Ziyech al posto di Zaniolo, ecco perché si può: la posizione del Milan | CM.IT

Il punto sui possibili colpi dei rossoneri in questi ultimi giorni. Il Diavolo ha le idee chiare: ecco come stanno le cose

Gli ultimi giorni di calciomercato sono quelli in cui i tifosi vivono in un ottovolante di emozioni, tra notizie confermate e smentite. Tutto cambia velocemente e si fa in fretta a passare dalla felicità alla delusione.

Sta succedendo lo stesso con l’affare Zaniolo. Dopo la rottura tra la Roma e il giocatore, messa ufficialmente su piazza con la mancata convocazione per La Spezia, il Milan ci ha provato. Il club rossonero ha visto (vede) nel talento classe 1999 un’opportunità da cogliere, solo però alle giuste condizioni. Paolo Maldini e Frederic Massara, che stimano tanto il giocatore, non possono andare oltre il prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo alla conquista della Champions League. Lo chiede il bilancio, niente voli pindarici per un club che ormai da anni ha puntato alla sostenibilità.

Nonostante la narrazione fatta in questi giorni, la posizione del Milan, in realtà, non è mai cambiata. Potrebbero cambiare le cifre ma difficilmente la formula. Posizioni lontane da quelle della Roma, che come raccontato su queste pagine vuole garanzie sulla cessione di Zaniolo, e una cifra sui 30/35 milioni di euro. I giallorossi hanno sul tavolo la ricca proposta del Bournemouth ma il giocatore, come scritto su Calciomercato.it, preferirebbe rimanere in Italia ed è attratto dalla soluzione rossonera.

Al momento si vive dunque una soluzione di stallo e il rischio concreto è che Zaniolo, alla fine, come pronosticato da Mourinho, resti ancora in giallorosso, rimandando di fatto il suo addio in estate. Tutto è nelle mani dell’italiano, toccherà a lui decidere cosa fare, sapendo che a giugno il Milan potrà tornare a bussare alla porta della Roma, con argomenti più convincenti.

Milan, tra riscatto e opportunità: il punto su Ziyech

Nicolò Zaniolo al Milan oggi non risolverebbe di certo i problemi della squadra rossonera. Dalle parti di via Aldo Rossi si è convinti che il Diavolo alzerà ben presto la testa. Totale fiducia nel gruppo guidato da Stefano Pioli. Paolo Maldini, d’altronde, a margine del match contro la Lazio aveva parlato chiaro, invitando i tifosi a non aspettarsi super colpi.

All’interno del Milan c’è grande consapevolezza del momento di difficoltà che si sta attraversando. Ci sarà anche un po’ di nervosismo ma c’è certamente unione di intenti, tra tutte le componenti: nessuna frizione dunque – secondo quanto trapela da Casa Milan – tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale. Il calciomercato del Milan in questo istante non si può considerare chiuso ma al momento – come appreso – non ci sono opportunità che collimano con le esigenze del club.

Zaniolo piace, è vero, ma le richieste sono considerate troppo alte, così come per Hakim Ziyech. Il marocchino non è mai sparito dai radar ma lo stipendio non è in linea con i parametri del Milan. Se l’ex Ajax rinunciasse a qualcosa potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea, operazione consentita perché attualmente sono sei i giocatori, tra cui Bakayoko, prestati ad altre squadre (la Fifa ne consente 8). Maldini e Massara restano, dunque, vigili e pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno ma solo alle giuste condizioni, salvo cambi di rotta, ormai, inattesi.