Il punto su Rugani: tra Juventus e nuove richieste | ESCLUSIVO

La Juventus ha ricevuto nuove richieste per Daniele Rugani anche in questa finestra di mercato: le ultime di Calciomercato.it

Nel mondo Juve certe situazioni tornano in maniera ciclica, con sfumature gattopardiane, dove tutto cambia per restare esattamente com’è. È il caso di Daniele Rugani, dato per partente e lontano da Torino ad ogni sessione di mercato, ma sempre a disposizione di Allegri quando si torna a giocare.

L’ultima settimana per i bianconeri è stata particolarmente difficile, con la dirigenza impegnata maggiormente a fronteggiare questioni extra-campo piuttosto che puntellare la squadra sul mercato. Eppure delle richieste per alcuni giocatori sono arrivate: come vi abbiamo raccontato su queste pagine, il Leeds sta dialogando con i bianconeri per arrivare a McKennie e anche intorno a Daniele Rugani ci sono stati dei movimenti. La posizione della Juventus riguardo al difensore classe ’94 è piuttosto chiara e, anche dopo gli ultimi scossoni societari, non è cambiata.

Niente Valencia, richieste dalla Serie A per Rugani: la Juventus non lo cede

Nelle ultime settimane dalla Spagna si sono infittite le voci di un possibile assalto a Daniele Rugani da parte del Valencia di Gattuso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, al momento, né la società piemontese né l’entourage del giocatore sono stati contattati dagli spagnoli. Il Valencia aveva mostrato un interesse anni fa, mentre nell’ultimo periodo non si registrano delle novità al riguardo.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus in questa finestra di mercato ha ricevuto delle richieste dalla Serie A per il centrale ex Empoli, ma la linea della società è stata piuttosto chiara: non si muove da Torino. Il corposo utilizzo della difesa a tre da parte di Massimiliano Allegri ha aumentato la necessità di avere centrali difensivi e, quando è stato chiamato in causa, lo staff tecnico e la dirigenza sono rimasti soddisfatti delle sue risposte.

Inoltre, arrivati al 27 di gennaio e con la situazione extra-campo in cui è invischiata la Juventus, mettere in piedi una doppia operazione per l’uscita di Rugani e l’entrata di un suo sostituto sarebbe complicato. Anche da parte del nuovo management e dai nuovi responsabili del reparto sportivo della Juventus, poi, non sono arrivate indicazioni differenti sul centrale. La società ha fiducia in Rugani e lo considera un elemento di sicuro affidamento per la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tutto torna, ciclicamente, e Rugani resta un giocatore della ‘Vecchia Signora’.