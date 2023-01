Beto alla Fiorentina, contatti intensi nelle ultime ore | CM.IT

La Fiorentina cerca un attaccante last minute sul mercato, mirino su Beto dell’Udinese: trattativa concreta, le ultime di Calciomercato.it

Dopo un grande inizio di stagione, Beto ha un po’ rallentato la sua media realizzativa, ma resta protagonista di una ottima stagione per sé e per l’Udinese fin qui. L’attaccante portoghese ha chiuso il girone d’andata a 7 reti, pienamente in media, anche oltre, con le 11 realizzate un anno fa, dimostrando di avere un grande potenziale.

Il suo contributo si sta rivelando fondamentale per i friulani, che hanno ritrovato la vittoria con la Sampdoria dopo una lunga astinenza e al giro di boa, a 28 punti, si trovano in settima posizione. Oggi, sarebbero qualificati per la prossima Conference League. La squadra di Sottil deve purtroppo fare i conti con il grave infortunio di Gerard Deulofeu, che ha di fatto concluso la stagione per la lesione al crociato. Sul suo centravanti, inoltre, ci sono le mire della Fiorentina, per una trattativa che si sta sviluppando in maniera molto intensa in queste ore e che potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore del mercato invernale.

Beto-Fiorentina, trattativa reale: cosa manca

Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, i contatti tra il club viola e i friulani stanno proseguendo, coinvolgendo anche figure apicali. Vale a dire, l’intermediario Claudio Vagheggi, ma anche Joe Barone, che per i toscani si sta occupando della vicenda in prima persona.

La Fiorentina necessita di un attaccante che possa portare in dote gol per risolvere l’anemia offensiva della squadra di Italiano. Al tempo stesso, in casa Fiorentina, da capire se si provvederà a qualche cessione nel reparto avanzato. Nel gioco di incastri, per la già richiamata lunga assenza di Deulofeu, i friulani stanno lavorando sul mercato francese per trovare al più presto un sostituto, tramite intermediari.