Allegri ha la soluzione per la Juventus: cambia modulo con due acquisti

Massimiliano Allegri prova a risollevare la Juventus dopo la pesantissima sentenza sul caso plusvalenze. Le mosse in campo e sul mercato del tecnico bianconero

La Juventus si appresta a tornare in campo contro il Monza domenica all’Allianz Stadium dopo lo scoppiettante 3-3 sempre in casa contro l’Atalanta.

E’ evidente che oltre al campo un’altra partita – e forse ancora più importante – si gioca nelle aule giudiziarie dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello Federale alla società bianconera. La Juve spera adesso nel Collegio di Garanzia del Coni, in attesa dell’altro filone dell’inchiesta sulla manovra stipendi e il falso in bilancio. Massimiliano Allegri e i suoi in attesa delle sentenze definitive devono comunque focalizzarsi sull’aspetto sportivo e in vista dell’incrocio col Monza dell’ex Palladino potrebbero esserci delle novità nell’assetto tattico della ‘Vecchia Signora’. Nell’ultimo allenamento aperto al pubblico il tecnico toscano è tornato all’antico, provando il 4-3-3 sui campi della Continassa. Tridente offensivo formato da Di Maria, Chiesa e Kean, in attesa del rientro in pianta stabile di Vlahovic. Il centravanti serbo ha mostrato dei segnali positivi insieme a Pogba nella partitella contro la formazione NextGen e insieme al francese potrebbe rientrare nella lista dei convocati per domenica pomeriggio.

Juventus, dal campo al mercato: il piano di Allegri

Allegri ha rispolverato la difesa a quattro con Gatti insieme al trio brasiliano composto capitan Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mediana, invece, spazio per Rabiot, Paredes e il baby Fagioli.

Undici soggetto ovviamente a modifiche considerando che mancano ancora due allenamenti tra oggi e domani in vista del Monza, ma che comunque lascia intendere un possibile cambio di rotta di Allegri a livello tattico con il recupero man mano di tutti gli effettivi. L’allenatore livornese, con il recupero fra gli altri di Pogba e Vlahovic, deve cercare di far convivere tutti i suoi tenori e liberare l’estro in fase offensiva di Chiesa e Di Maria. Se Allegri inoltre continuerà ad essere alla guida della Juventus anche nella prossima stagione – con un’influenza sempre più da manager all’inglese – il principale obiettivo di mercato della dirigenza della Continassa sarà il rinforzo sulle corsie esterne visto anche l’addio sempre più probabile di Cuadrado e Alex Sandro.

A destra il preferito di Allegri rimane Maehle, indigesto ai bianconeri nell’ultimo match di campionato all’Allianz stadium. Molto complicata un’offensiva adesso per il nazionale danese, anche con l’eventuale uscita direzione Leeds di McKennie. Il laterale dell’Atalanta piace per la sua duttilità e a giugno la Juve potrebbe tentare un assalto concreto per portarlo sotto la Mole. Karsdorp resta un’opportunità però non stuzzica particolarmente Allegri, mentre su Fresneda c’è da considerare l’agguerrita concorrenza dalla Premier League. Urge comunque anche un tassello sulla corsia opposta e i nomi sono diversi sul taccuino dell’area tecnica della Continassa. Grimaldo e Bensebaini stuzzicano anche per la loro situazione contrattuale visto che a giugno si libereranno a parametro zero, mentre in Italia un profilo che piace particolarmente è Parisi in forza all’Empoli, nei radar anche delle altre big italiane e pronto al grande salto secondo il tecnico dei toscani Zanetti. Dal campo al mercato, passando per le inchieste giudiziarie: saranno mesi di fuoco in casa bianconera.