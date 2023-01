Nuova big e offerta più alta: ora per Skriniar cambia tutto

Continua a tenere banco in questi giorni la situazione relativa al futuro di Milan Skriniar: si è inserito un altro top club nella corsa

Ormai i tifosi nerazzurri si sono praticamente rassegnati. Sembra proprio che il loro capitano, Milan Skriniar, sia destinato a proseguire la sua carriera lontano da Milano. Come vi avevamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la strada per il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023 era in salita.

Tant’è che la dirigenza dell’Inter, capitanata da Giuseppe Marotta, si stava guardando attorno alla ricerca di validi sostituti. In tal senso, in cima alla lista dei desideri c’è il nome di Scalvini dell’Atalanta. Il centrale ex Sampdoria, dal canto suo, ha di fatto rifiutato l’offerta avanzata dalla società meneghina, che ammontava a circa 6 milioni più bonus. Il Paris Saint Germain, invece, dovrebbero garantirgli un contratto quinquennale da oltre 10 milioni di euro all’anno bonus compresi. Cifre davvero da capogire, con le quali l’Inter non può di certo competere. Non a caso, i milanesi hanno aperto leggermente alla cessione dello slovacco in questi ultimi giorni di mercato, in modo da evitare una dolorosa perdita a parametro zero. Ad ogni modo, appare complicata una partenza di Skriniar adesso, anche per volontà del calciatore stesso. Un trasferimento a zero in estate, infatti, gli consentirebbero di arrivare a guadagnare il più possibile, prendendo pure il bonus alla firma. In più, ovviamente, il classe ’95 desidera aiutare i suoi compagni fino al termine della stagione in corso. Si registra, però, una novità alquanto interessante su questo fronte.

Calciomercato Inter, non solo il PSG: altra grande pretendente per Skriniar

Entriamo più nello specifico: stando a quanto riferisce il portale ‘Footmercato.net’, nella corsa a Skriniar si sarebbe inserita un’altra grande pretendente, proveniente dalla Premier League.

E non è tutto, perché il club in questione – che non viene svelato – pare abbia avanzato al difensore un’offerta perfino superiore a quella recapitata dal PSG. I francesi, al momento, danno priorità all’arrivo di un attaccante, perciò non è da escludere che il futuro di uno dei pilastri nello scacchiere di Simone Inzaghi possa prendere una piega differente da quella che un po’ tutti ci aspettiamo. L’Inter, in tutto ciò, spera di ricavare una buona somma dall’eventuale addio immediato del 27enne, ma lo scenario è alquanto intricato.