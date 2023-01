Calciomercato, tutte le news e le trattative del 23 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, lunedì 23 gennaio

La Serie A prosegue il 19esimo turno di campionato, stavolta spalmato sul resto della settimana tra le due partite di oggi, Inter-Empoli e Bologna-Cremonese, e il big match in programma domani sera tra Lazio e Milan. Intanto la Juve ha pareggiato 3-3 con l’Atalanta in un match spettacolare e Mourinho è uscito allo scoperto su Zaniolo.

Quello del numero 22 della Roma resterà un tema caldo fino alla fine del mercato e coinvolge anche il Milan. Non solo, perché si attendono notizie significative anche per il futuro di Inter, Juventus, Napoli e Lazio, con l’attacco che resta un rebus. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle principali trattative e notizie del giorno.

LIVE

8.50 – Il Milan spera di cedere almeno uno tra Abdli e Bakayoko per fare un tentativo con Aouar del Lione, in scadenza a giugno. Su di lui anche la Roma, che può muoversi in caso di cessione di Zaniolo.