ESCLUSIVO | Salernitana, contatti con Montella: in pole per giugno

Montella-Salernitana, primi contatti a gennaio. L’ex aeroplanino è il nome in pole per l’estate per la panchina granata

Il licenziamento di Davide Nicola in casa Salernitana è durato pochissime ore. Dopo l’otto a due subito in casa dell’Atalanta, il presidente Danilo Iervolino prima manda via il suo allenatore poi lo richiama.

Dietro una decisione così controversa ci sono i colloqui con altri tecnici che non hanno convinto pienamente e la necessità di condurre la stagione con il minor danno possibile. Nonostante gli investimenti importanti fatti dalla proprietà, la Salernitana non può immaginare che una semplice salvezza, senza valorizzare il parco giovani a disposizione e sperando di non arrivare di non arrivare alle ultimissime giornate con l’acqua alla gola. La vittoria del Verona con la Cremonese cambia, parzialmente, le carte in tavola. La quota salvezza potrebbe alzarsi e senza una svolta ci potrebbe essere una seconda parte di stagione più pericolosa dopo un avvio rassicurante.

Salernitana-Montella, in estate lo sviluppo dell’operazione

La proprietà granata ha voglia di crescere: anche per disponibilità economiche e per visione d’insieme. Per farlo ha bisogno di ripartire da un tecnico che abbia idee solide, innovative e che possa valorizzare gli investimenti fatti. Secondo quanto ha preso in esclusiva da Calciomercato.it, già nei giorni scorsi, i dirigenti della Salernitana hanno tentato l’assalto a Vincenzo Montella.

Il tecnico campano ha grande voglia di tornare in Italia ed ha bisogno di un progetto di livello per il suo ritorno in Serie A. L’esperienza in Turchia all’Adana è stata stuzzicante e ha arricchito il curriculum. A fine stagione, però, ci sono diversi indici che fanno immaginare un addio. Già durante i primi contatti, Montella ha manifestato interesse e gradimento per il progetto granata. Al termine della stagione, quando ci sarà il saluto definitivo a Davide Nicola, Montella si presenta come il nome in pole position per la panchina campana.

Accanto a Montella, ci sono altri nomi: se quelli dei traghettatori alla Iachini tendono a sfumare, ovviamente altri allenatori da progetto possono risalire in modo importante. A Salerno ci sono i presupposti per un progetto di livello, Iervolino ha in animo di creare una squadra anche con velleità di Europa.