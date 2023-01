Chelsea insaziabile, pronta la nuova offerta: 74 milioni per prenderlo subito

Il Chelsea è il club che a livello europeo si è mosso di più sul calciomercato invernale, ma potrebbe non aver ancora finito. Pronta la nuova offerta

Non manca poi tanto alla fine del calciomercato invernale e in Italia le cose non è che si siano mosse tantissimo, nonostante alcuni casi e delle valutazioni in corso per quanto riguarda i rinnovi di contratto.

I tifosi del Chelsea, invece, hanno la pancia decisamente più piena e sicuramente perché i vertici dei Blues hanno speso tantissimo nelle ultime settimane, portando a Stamford Bridge calciatori del calibro di Badiashile, Joao Felix, Mudryk e Madueke, senza badare troppo alle spese. La classifica, però, non è ancora quella desiderata per la big inglese che è pronta a investire ulteriormente per garantire la miglior rosa possibile a Graham Potter. Non è facile trovare un ulteriore innesto di primo livello, ma gli infortuni di Kante e il rendimento di Jorginho e Kovacic stanno portando la società alla ricerca spasmodica di un nuovo centrocampista. Negli ultimi giorni, si è parlando con grande insistenza di Moises Caicedo del Brighton, ma il club di Roberto De Zerbi chiede una cifra veramente alta per privarsi del calciatore. Nelle ultimissime ore, quindi, il Chelsea sta tornando su Enzo Fernandez, centrocampista che ha vissuto un Mondiale da protagonista e che i Blues hanno nel mirino da diversi mesi. E che è anche un grosso rimpianto per i club della nostra Serie A.

Il Chelsea torna alla carica per Enzo Fernandez: ecco la nuova offerta

Viste le difficoltà per Caicedo, il Chelsea torna quindi a bussare alla porta del Benfica per l’argentino, ma non sarà comunque facile strappare il talento ai lusitani.

Secondo quanto riporta ‘Record’, i Blues sono pronti a mettere sul piatto 74 milioni di euro, cifra decisamente più bassa rispetto alle richieste dei portoghesi. Il Benfica, infatti, ha tutta l’intenzione di far valere la clausola rescissoria presente nel contratto di Enzo Fernandez, fissata a 120 milioni di euro. La conferma sulla riapertura della trattativa è arrivata anche dal ‘Guardian’, segno che sicuramente qualcosa si sta muovendo in tal senso. Di tempo non ne resta tanto per trovare un accordo tra le parti, ma con la certezza che il Chelsea non ha più intenzione di restare a guardare per abbracciare un nuovo centrocampista.