CM.IT | La Serie A resta a guardare: tre rimpianti sudamericani per Inter, Juve e Roma

Serie A spettatrice durante le prime fasi del calciomercato di gennaio: Inter, Juve e Roma restano al palo

Ormai da anni, l’abbinamento tra scarsa disponibilità economica e regolamento rigido sul tesseramento degli extracomunitari ha reso il calcio italiano meno competitivo nella corsa ai nuovi talenti sudamericani. In tempi più o meno recenti, praticamente tutte le big italiane sono state costrette a vivere di rimpianti. Gli esempi più lampanti in tal senso rispondono ai nomi di Bruno Guimaraes, Enzo Fernandez e Julian Alvarez.

Ma non solo. Acquistato dal Chelsea per 12,5 milioni di euro la scorsa settimana, Andrey Santos era stato proposto anche a Inter, Milan, Napoli e Roma. Restando in Brasile, Juventus e Roma erano state tra le prime squadre europee a ricevere informazioni su Danilo del Palmeiras. Nei giorni scorso, vi abbiamo parlato di una sfida da 20 milioni di euro tra Monaco e squadre inglesi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nella giornata di ieri il club monegasco aveva superato il Nottingham Forest nella corsa al centrocampista inserendo nella trattativa il cartellino Jean Lucas, ma la situazione è finita in stand-by visto che il giocatore e la sua famiglia non sono ancora convinti al 100% di far rientro in patria.

Calciomercato Inter e Roma, Abner verso la Spagna

Spostandoci verso Curitiba, il nome caldo in queste ore è quello di Abner, seguito anche dall’Inter nei mesi scorsi. Il terzino sinistro dell’Athletico Paranaense, confermano le informazioni in nostro possesso, è molto vicino al Betis Siviglia.

Dopo aver ceduto Moreno all’Aston Villa, il club andaluso potrebbe perfezionare nelle prossime ore l’ingaggio del terzino sinistro, mollando così la presa sul romanista Matias Vina che, ironia della sorte, fu preferito proprio ad Abner, proposto la scorsa estate alla Roma.

Il #Betis fa sul serio per #Abner, accostato anche all’#Inter in passato. La richiesta iniziale dell’#AthleticoParanaense è fissata in 12 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, gli andalusi sperano di chiudere a 10. Si raffredda la pista #Vina @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) January 12, 2023

Accomunati anche nella corsa a Facundo Medina, giallorossi e nerazzurri devono guardarsi dalla concorrenza inglese per il difensore centrale. Secondo quanto raccolto in Francia dalla nostra redazione, infatti, negli ultimi giorni il Lens ha rifiutato un’offerta da 17 milioni di euro per il difensore centrale.

Il #Lens ha rifiutato 17 milioni di euro dall’Inghilterra per Facundo #Medina, seguito anche da #Inter (di recente) e #Roma (la scorsa estate). A meno di offerte folli, il club è intenzionato a tenere duro e rinviare la cessione del difensore argentino a giugno @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) January 11, 2023

Autore di un assist nel 2-2 di ieri contro lo Strasburgo, il 23enne mancino è un pilastro del club francese che, a meno di offerte veramente fuori mercato, vorrebbe rinviare la cessione alla prossima estate.