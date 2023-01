CM.IT | Accordo da 30 milioni: l’Arsenal lo scippa a Juve e Milan

Il giocatore è pronto a volare a Londra per svolgere le visite mediche. Lascia subito il campionato italiano

In viaggio per Londra. La Premier League continua a comprare tutto e tutti in questa sessione di calciomercato.

Protagonista assoluto è certamente il Chelsea, davvero scatenato, con gli acquisti di Benoit Badiashile e del talento ucraino Mykhayolo Mudryk, oltre che di JoaoFelix, in prestito. Tenere il passo dei club inglesi è diventato praticamente impossibile.

Mentre nel resto del mondo non ci sono soldi, chiunque tra le squadre del massimo campionato britannico, spende senza farsi troppi problemi. Così non è solo il Chelsea a fare la voce grossa. D’altronde il Liverpool è riuscito a mettere le mani su Cody Gakpo, talento messosi in luce con la maglia del Psv ed esploso con l’Olanda ai Mondiali, per 42 milioni di euro ma anche il Leeds è stato protagonista con l’acquisto di Georginio Rutter per 28 milioni più bonus. Senza dimenticare il Nottingham Forest che per circa 20 milioni ha portato in Inghilterra il centrocampista brasiliano Danilo.

Calciomercato Milan e Juventus: l’Arsenal beffa tutti

Per il calcio italiano si fa sempre più complicato poter competere e adesso vanno via anche i talenti della Serie A, seguiti, magari, da tempo.

E’ quello, che di fatto, sta succedendo con Jakub Kiwior. Il giovane difensore polacco dello Spezia è da mesi sul taccuino di Milan e Juventus ma l’Arsenal con un vero e proprio blitz è pronto a beffare tutti. La capolista della Premier League accontenterà le richieste dei liguri, con un’offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Un’operazione, che una volta conclusa, diventerà la più onerosa per lo Spezia. L’addio di Kiwior è davvero vicino, con il calciatore pronto a raggiungere la capitale inglese già nel weekend per svolgere le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ai Gunners. Un rinforzo importante, dunque, in stile Arsenal, per la squadra che sta guidando la Premier League