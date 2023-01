CM.IT | Mister 100 milioni: Mudryk e la telefonata della Juventus

I ‘Blues’ hanno sconfitto l’Arsenal investendo circa 88 milioni di sterline tra parte fissa e bonus. L’ucraino ha firmato un contratto da otto anni e mezzo

“Sono felicissimo di aver firmato per il Chelsea, un club enorme con un progetto molto attraente. Giocherà in un campionato fantastico e sono eccitato dall’idea di incontrare i nuovi compagni. Non vedo l’ora di lavorare e imparare da Potter ed il suo staff”.

Queste le prime parole di Mudryk da nuovo giocatore dei ‘Blues’. Per il talento ucraino sono stati investiti la bellezza di 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus

Per battere la concorrenza dell’Arsenal, arrivata vicinissima alla conclusione dell’affare, il club di Boehly ha dovuto mettere sul piatto gli 88 milioni di sterline chiesti fin da principio dallo Shakhtar. Dal CEO Palkin anche quando i ‘Gunners’ sono arrivati a proporre 85 milioni, al presidente Akhmetov, il quale ha annunciato che una parte (23 milioni) della cifra incassata per “per aiutare i nostri soldati e le loro famiglie”.

15 reasons to smile on a Monday! 😄 pic.twitter.com/EuNDXwCJpG — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 16, 2023

“Ha un grande futuro“, ha detto di Mudryk il tecnico dei londinesi Potter: “È bravo nell’uno contro uno, attacca il fondo e in ampiezza, ma è bravo anche sotto porta. È un calciatore entusiasmante che cercherò di supportare nel miglior modo possibile. Non vedo l’ora di lavorare con lui”.

Mudryk ha firmato un contratto di otto anni e mezzo da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Indosserà la maglia numero 15.

Calciomercato Juventus, dal sondaggio alla telefonata a Mudryk: ma ormai era tardi

Mudryk è l’ennesimo grande talento che si sono fatti scappare le big di Serie A. L’unica che si è mossa concretamente, ma mai fino in fondo per il ventiduenne di Krasnograd risulta essere stata la Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, nella primavera scorsa – quando era pressoché tutto fatto per il suo passaggio al Bayer Leverkusen – i bianconeri avevano effettuato un sondaggio per il nuovo attaccante del Chelsea.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, di recente il club di Exor si era rifatto sotto contattando direttamente Mudryk. Di preciso lo scorso ottobre, con il classe 2001 che però non raccolse le avances bianconere avendo ormai scelto la Premier League come sua futura destinazione.