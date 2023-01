CM.IT | Calciomercato, rimpianto Trossard: poteva arrivare gratis!

Trossard diventa l’ennesimo rimpianto per le big di Serie A. Il neo giocatore dell’Arsenal poteva arrivare a condizioni vantaggiose. Tutti i dettagli

Ennesimo rimpianto per le società italiane. Trossard, neo giocatore dell’Arsenal, poteva infatti giocare in Serie A e a condizioni davvero vantaggiose.

Lo scorso novembre il cartellino del duttile centrocampista belga era stato offerto infatti a tre big del nostro campionato, che avevano l’opportunità di ingaggiarlo in prestito o nell’ambito di uno scambio, senza quindi la necessità di sborsare soldi. Le risposte sono state tutte uguali (no grazie) e quindi l’ex Brighton è rimasto in Premier League. L’Arsenal lo ha pagato circa 30 milioni di euro, sfruttando il caos che si era creato con De Zerbi. Una vera occasione di calciomercato, ricordano alcune fonti inglesi. Dopo Enzo Fernandez quindi, che il Milan aveva praticamente bloccato lo scorso giugno per il valore della clausola (18 milioni), nella lista dei rimpianti si aggiunge un altro nome.

Calciomercato Serie A, Trossard diventa l’ultimo rimpianto delle big

Il trasferimento di Trossard all’Arsenal è già ufficiale, mentre per il centrocampista argentino è sempre in pressing il Chelsea. Le cifre del campione sudamericano, ben superiori ai 100 milioni di euro, sono ormai fuori dalla portata dei club italiani.

Attenzione però: non si tratta di un problema economico o di mancanza di liquidità. Se il talento argentino e lo stesso Trossard non vestono la maglia di una società italiana è solo ed esclusivamente per motivi legati ai progetti e ai programmi dei club. Peccato. Anzi, What a pity.