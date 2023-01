CM.IT | Zaniolo-Milan, così può essere rossonero: il punto della situazione

Il giocatore della Roma nel mirino del club rossonero: ecco come stanno le cose a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato

Il calciomercato di gennaio si appresta a vivere i suoi ultimi giorni. Una sessione invernale ben lontana da quella vissuta la passata stagione, in cui Juve e Inter fecero impazzire di gioia i propri tifosi con gli acquisti di Dusan Vlahovic e Robin Gosens.

Fino a questo momento, invece, nessuna big ha messo a segno alcun colpo. I prossimi, però, potrebbero essere davvero i giorni di Nicolò Zaniolo. La rottura definitiva con la Roma si è consumata venerdì scorso, con la decisione di non prendere parte alla trasferta in Liguria, a La Spezia. Ieri, poi, sono arrivate le dichiarazioni di Tiago Pinto e Jose Mourinho, che hanno confermato la volontà di Zaniolo di lasciare la Roma già in questa sessione di calciomercato.

L’addio alla Capitale del talento italiano, però, non è così ovvio: la Roma, al momento, infatti, non è intenzionata a fare sconti e non vuole scendere sotto la richiesta di 35/40 milioni di euro. Un prezzo importante, che di certo, non facilita la permanenza in Serie A del classe 1999. Zaniolo, infatti, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, preferirebbe continuare a giocare ancora in Italia. Al momento, come scritto nelle scorse ore, l’unica squadra del massimo campionato, che ha mostrato interesse per l’attaccante, è stato il Milan. C’è la possibilità che l’affare vada a buon fino, ma solo a determinate condizioni.

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono Zaniolo: le condizioni per prenderlo

Il prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions League, è la formula che vorrebbe utilizzare il Diavolo per chiudere la trattativa.

I rossoneri – come appreso dalla redazione – hanno al momento effettuato dei sondaggi, nessun offerta ufficiale ma la posizione dei campioni d’Italia è chiara: il prezzo fissato dalla Roma è considerato fuori portata. Occorre che si scenda fino a circa 25 milioni di euro e il tempo, sembra proprio giocare a favore dei rossoneri. I contatti tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni, per cercare di capire se si può arrivare a dama. Nel frattempo la Roma è in attesa di un’accelerata da parte del Tottenham. La speranza è che possa arrivare, finalmente, l’offerta giusta per salutare definitivamente Zaniolo.