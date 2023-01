Calciomercato, Inzaghi trema: “Offertona e l’Inter ci pensa”

Le parole di Fabrizio Biasin a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play all’indomani dl derby Milan-Inter di Supercoppa

“Mi sembra ci sia qualche problema fisico”, ha detto Fabrizio Biasin a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play a proposito del Milan ieri sera preso a schiaffi dall’Inter nel derby che aveva in palio la Supercoppa italiana. “Theo Hernandez, Tomori… Vedo anche un certo scollamento a livello di spogliatoio e sono stupito perché Pioli è sempre stato sul pezzo in questo”, ha aggiunto il collega di ‘Libero’.

Biasin è poi passato a parlare di Inter, che ha trionfato a Riad facendo a meno – come da inizio stagione ormai – di Romelu Lukaku. Il belga si è scaldato a lungo, ma poi Inzaghi non lo ha fatto entrare: “Non c’è nessun caso. Il fatto che non abbia giocato ieri è nella natura delle cose, se ce ne fosse stato bisogno sarebbe entrato gli ultimi dieci minuti”.

Da Lukaku a Brozovic, al centro delle voci di mercato per il possibile scambio con Kessie: “Non lo venderei mai, ma posso dire che forse la società ci penserebbe davanti a un’offertona. Perché Calhanoglu sta facendo molto bene nel suo ruolo, in questo momento l’Inter sta vincendo effettivamente senza Brozovic”.

Calciomercato Inter, Biasin: “Risposta da Skriniar in questi giorni: temo sarà un no”

In conclusione Biasin si è esposto su Skriniar, il quale non ha ancora dato una risposta all’offerta di rinnovo presentata dall’Inter che è di circa 6 milioni netti più bonus.

Il giornalista di ‘Libero’ mostra pessimismo – confermando quanto scritto da CM.IT – sulla firma dello slovacco: “Al di là delle dichiarazioni ufficiali, l’Inter attende una risposta in questi giorni. Temo sarà un no, ma il club vuole una risposta”.