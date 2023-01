Napoli-Juventus, Spalletti contro Allegri: le ultime sul big match scudetto

Napoli-Juventus è sfida scudetto al ‘Maradona’: tutto sul big match, dalle formazioni agli intrecci di mercato e alla guida tv

Prima contro seconda in classifica, basterebbe questo per derubricarlo come match scudetto, ma se le squadre coinvolte sono Napoli e Juventus, tutto vale di più. Come accaduto diverse volte negli ultimi anni, gli azzurri sfidano i bianconeri per il titolo. Questa volta, con un cospicuo vantaggio, possibilmente da incrementare.

Mai i partenopei si erano presentati a questa gara in lotta per la vittoria del campionato e con un simile vantaggio (7 punti). I conti sono presto fatti: con una vittoria il Napoli può allungare nuovamente in doppia cifra, il pari lascerebbe un discreto margine (al netto della presenza del Milan che potrebbe poi il giorno dopo avvicinarsi), la vittoria della Juventus riaprirebbe ogni discorso con un intero girone di ritorno da disputare. La sfida tra Spalletti e Allegri è già cominciata a colpi di pretattica dialettica in conferenza stampa per spostare la pressione sui rivali, ora parola al campo.

Napoli-Juventus, fari puntati sul grande duello: l’uomo mercato è Kvaratskhelia, ma non solo

La serata di Fuorigrotta tra i numerosi significati inevitabilmente pone l’accento anche sul calciomercato, per i vari intrecci che hanno avuto luogo tra le due squadre e che potrebbero riguardarle nel prossimo futuro, ma anche per le mosse singole di entrambe.

Di certo, il giocatore che tutti osserveranno, anche e soprattutto dall’estero, sarà Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è riemerso per ora poco brillante dopo la pausa, ma il suo impatto è stato devastante. 8 gol e 10 assist totali in tutte le competizioni nella prima parte di stagione, un avvenire che di questo passo si preannuncia scintillante. Kvaratskhelia poteva essere della Juventus, in Georgia tutti ritengono che sia stato meglio per lui essere approdato al Napoli. Poteva vestire di bianconero anche Giacomo Raspadori, altro talento che invece sarà a disposizione di Spalletti. Per il prossimo futuro, non sono comunque da escludere altri ‘scippi’ dei piemontesi ai partenopei. Da tempi non sospetti, come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus segue Giuntoli per il futuro dirigenziale. Occhio anche a giocatori come Meret e Zielinski, che a giugno andranno a un anno dalla scadenza del loro contratto con il Napoli. Intanto, le due società lavorano sul mercato soprattutto per la prossima stagione. Napoli che si sta muovendo d’anticipo per il centrocampista marocchino Ounahi, mentre alla Juventus può restare Alex Sandro e l’affare Fresneda viene per ora bloccato dalla mancata cessione di McKennie. Un’idea suggestiva per i bianconeri porta a De Paul, ma l’Atletico Madrid ha alzato il tiro fino a 50 milioni: dura, nell’immediato.

Napoli-Juventus, probabili formazioni: la gabbia di Allegri per imbrigliare gli azzurri

Sul campo, la sfida sarà, palesemente, tra la manovra avvolgente e qualitativa del Napoli e la solidità e quadratura difensiva della Juventus. Con le loro migliori armi, Spalletti e Allegri proveranno a fare male agli avversari.

Azzurri che dovrebbero schierarsi in formazione tipo dopo qualche fisiologica rotazione contro la Sampdoria. Torna la coppia Kim-Rrahmani in difesa, stesso discorso per Zielinski a centrocampo, con tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Per i bianconeri, recuperato Bremer, con trio difensivo tutto brasiliano con Danilo e Alex Sandro. Nei cinque di centrocampo, McKennie ancora largo a destra, Paredes dovrebbe recuperare una maglia da titolare in mezzo a Locatelli e Rabiot. Davanti, Di Maria ad agire di nuovo da sottopunta, stavolta alle spalle di Milik. Chiesa e Kean partiranno dalla panchina.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

Napoli-Juventus, dove e quando vederla in tv

Fischio d’inizio al ‘Maradona’ di venerdì sera, alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Match visibile in abbonamento con l’emittente streaming su smart tv, pc, smartphone e tablet. Per gli abbonati, visione fruibile anche da decoder Sky sull’apposito canale e da box Timvision.