CM.IT | Alex Sandro come Cuadrado: così può restare alla Juventus

Alex Sandro, come il compagno di squadra Cuadrado, è in scadenza il prossimo giugno con la Juventus: la situazione sul futuro del difensore brasiliano

La Juventus ha cambiato passo in campionato dopo un inizio di stagione disastroso e venerdì nella notte del ‘Maradona’ ha la possibilità di accorciare ulteriormente il distacco dalla capolista Napoli.

Otto vittorie consecutive per la banda di Allegri in Serie A, peraltro senza subire reti. L’ultimo gol incassato dalla coppia Szczesny-Perin risale addirittura allo scorso 10 ottobre a San Siro contro il Milan, quando Tomori prima dell’intervallo mise in ghiaccio la sfida in favore dell’undici di Pioli. Da quel giorno solo vittorie e porta inviolata per la ‘Vecchia Signora’, grazie anche al cambio di modulo di Massimiliano Allegri e il ritorno alla difesa a tre. Retroguardia tutta verdeoro davanti a Szczesny, dove ha trovato spazio con maggiore continuità anche Alex Sandro. L’ex Porto stava continuando a non convincere sulla corsia laterale anche nella primissima parte di stagione, mentre nel ‘nuovo’ ruolo da braccetto sinistro il numero 12 ha offerto prestazioni più convincenti alla causa. L’intesa con i connazionali Bremer e Danilo migliora di partita in partita, anche se il futuro sotto la mole resta un’incognita in vista della prossima estate.

Calciomercato Juventus, clausola e rinnovo: gli scenari su Alex Sandro

Alex Sandro è infatti in scadenza il 30 giugno e al momento la dirigenza della Continassa non ha ancora affrontato l’argomento rinnovo con l’entourage del nazionale brasiliano.

Un prolungamento alle cifre attuali è comunque da escludere: troppi per il nuovo corso bianconero i 6 milioni di euro netti all’anno – oltre 11 milioni al lordo – che percepisce attualmente il classe ’91 nato a Catanduva. Spunta però una clausola nel contratto del difensore: come raccolto da Calciomercato.it, c’è un’opzione di rinnovo automatico al raggiungimento di un certo numero di presenze stagionali. Uno scenario che ricorda da vicino il prolungamento di Cuadrado, con l’estensione la scorsa estate per un’altra stagione dell’accordo con la Juve del colombiano. Il rinnovo potrebbe quindi scattare anche per Alex Sandro e la soglia sarebbe praticamente uguale a quella del compagno di squadra: 40 presenze tra le varie competizioni.

Al momento Alex Sandro ha collezionato 18 gettoni ufficiali tra campionato e Champions League, dodici delle quali da titolare. L’intenzione dell’area tecnica della Juventus è quella – nel caso in cui scattasse la clausola – di rinegoziare al ribasso come successo per Cuadrado le cifre per l’ingaggio del 31enne ex Porto, sbarcato a Torino nel 2015 dai ‘Dragoes’ per 28 milioni di euro. Nelle trattative con il colombiano la dirigenza bianconera non trovò terreno fertile, da vedere invece quali saranno gli sviluppi con Alex Sandro. Un rendimento sempre più in crescendo da braccetto e pretese economiche più in linea per i nuovi parametri finanziari della società, potrebbero però cambiare gli scenari che al momento vedono il nazionale verdeoro lontano dalla Continassa la prossima estate.