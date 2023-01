Conferme sul Milan: 30 milioni per battere la Juve

I rossoneri guardano anche in Serie A in ottica rafforzamento del reparto avanzato. Scatta il duello con la Juventus

Tre gol non sono pochi per un debuttante in Serie A. A maggior ragione se non ha ancora compiuto 20 anni. Tre gol, in aggiunta a molte prestazioni di ottimo livello, sono comunque già bastati ad attirare l’attenzione delle big italiane. Ora anche del Milan, del resto sempre attento ai principali talenti che offre il mercato nazionale e internazionale.

Sull’interesse rossonero giungono solo conferme. Allora può essere davvero lui il bomber del futuro della squadra di Pioli, ieri a sorpresa ma con merito eliminata dal Torino in Coppa Italia. Il club di Red Bird, e in parte ancora targato Elliott si è così inserito nella corsa a Rasmus Hojlund, giovane e promettente attaccante danese che in estate è sbarcato all’Atalanta. Spesso e volentieri gli orobici riescono a muoversi con lungimiranza, come per il classe 2003 nato a Copenaghen ed esploso l’anno scorso in Austria, allo Sturm Graz.

La ‘Dea’ non l’ha pagato poco, circa 17 milioni di euro, ma ha di nuovo fatto bingo perché ora il ragazzo vale già il doppio. 30 milioni almeno. Per lui possono muoversi pure le altre big del nostro massimo campionato, per esempio Roma e Inter che in attacco necessitano di un rinnovamento. In particolare i nerazzurri, vista la situazione di Lukaku nonché di Correa. Calciomercato.it vi ha svelato lo scorso 5 gennaio del forte apprezzamento da parte della Juventus per Hojlund: il danese piace sia a Cherubini che ad Allegri. Stamane il tecnico ha parlato in conferenza alla vigilia del big match col Napoli.

Milan e Juventus, concorrenza straniera per Hojlund: Gasperini lo esalta

Naturalmente uno come Hojlund è guardato con molto interesse anche all’estero, soprattutto in Premier League e Bundesliga. Insomma l’Atalanta pregusta l’ennesimo maxi incasso, l’ennesima grande plusvalenza.

“Ha giocato una partita straordinaria, non solo per la rete – ha detto di lui Gasperini dopo la vittoria di lunedì col Bologna arrivata proprio grazie al gol del numero 17 – Rasmus è un ragazzo 19enne che è già alla ribalta del campionato italiano, in questi mesi ha avuto una crescita esponenziale ma le sue doti si vedevano già prima”.