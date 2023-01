Pioli punta il dito contro l’attacco e il Milan va in ritiro

Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino. Ecco il problema e la decisione del club

Il Milan di Stefano Pioli è fuori dalla Coppa Italia. Dopo il pareggio beffa contro la Roma, i rossoneri vengono eliminati ai tempi supplementari dal Torino di Ivan Juric.

La squadra campione d’Italia, nonostante la superiorità numerica, non è riuscita a trovare la via del gol. Nel mirino sono così finiti gli attaccanti: “Abbiamo pensato che la partita fosse facile – ammette il mister in conferenza stampa -, abbiamo commesso troppi errori in fase offensiva. Non abbiamo avuto pazienza di muovere la palla. Mentalmente abbiamo affrontato male la superiorità numerica. C’è grande delusione, era un obiettivo andare avanti in Coppa Italia. Paghiamo i nostri errori e la poca lucidità. Non è questo il livello della squadra“.

Milan, senza Giroud l’attacco non gira

Impossibile non sottolineare come l’attacco stasera abbia fallito e Pioli è stato onesto a sottolinearlo. Nemmeno gli ingressi di Rafael Leao e Olivier Giroud sono stati utili per dare vivacità alla manovra offensiva.

Il Mondiale, purtroppo per i rossoneri, ha restituito al tecnico campione d’Italia un attaccante con le polveri bagnate. Il francese è in affanno e non riesce a dare una mano alla squadra come sa fare. Fatica a giocare spalle alla porta, sbagliando spesso la sponda e in area di rigore anche stasera è apparso poco lucido. Il portoghese, invece, è incappato in una serata no, non riuscendo ad incidere.

Leao e Giroud sono subentrati nel corso del secondo tempo per provare a svegliare il Milan, che fino a quel momento si era reso pericoloso solamente con De Ketelaere, sfortunato a colpire il palo di testa, e Dest con un tiro da fuori. Il belga ha giocato una partita accendendo la luce ad intermittenza. Difficile chiedergli di più dopo un periodo complicato ma è evidente che al Milan oggi mancano le alternative in avanti. Senza i gol di Giroud e Leao si fatica terribilmente, anche perché i sostituti, Rebic e Origi, sono ancora out. E’ chiaro che servirebbe una mano dal mercato ma Maldini stasera non ha lasciato speranze.

Nel frattempo, la società ha deciso di andare in ritiro. La squadra dopo il ko contro il Torino dormirà a Milanello, domani lavoro al mattino per preparare fin da subito la trasferta di Lecce