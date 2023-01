Da Napoli-Juve a Vlahovic e Pogba: indizio di Allegri sulla data del rientro

Massimiliano Allegri presenta Napoli-Juventus in conferenza stampa. Le dichiarazioni del tecnico bianconero

Vigilia di Napoli–Juventus. Nella sala stampa dell’Allianz Stadium, Massimiliano Allegri presenta lo scontro diretto del Maradona prima della partenza per la trasferta di domani.

COME STA LA SQUADRA – “La squadra sta abbastanza bene. Abbiamo fatto tre giorni di lavoro e siamo in buone condizioni. Ora vediamo domani sera cosa riusciremo a fare”.

IMPORTANZA DANILO – “Sta facendo bene così come tutti gli altri. L’atteggiamento di tutti è cambiato e bisogna continuare su questa strada”.

POGBA E VLAHOVIC E GLI INFORTUNATI – “I rientri dovrebbero essere imminenti: prima di Monza in Coppa Italia difficilmente tornerà qualcuno, mentre con l’Atalanta potrebbero tornare. Cuadrado da martedì dovrebbe essere con la squadra, potrebbe esserci con il Monza. Gli altri stanno meglio e siamo fiduciosi”.

CHIESA – “Sta meglio, sono contento. Se fossi certo che anche domani a partita in corso fa la differenza… Non ho la palla magica però. Oggi vedremo l’allenamento e poi deciderò la formazione”.

PUNTI PERSI CON LA SALERNITANA – “Ormai quelli sono andati… È inutile pensare a quelli, dobbiamo guardare in avanti. Quanto fatto nell’ultimo periodo sono risultati buoni, importanti, ma domani è un’altra partita. Nel calcio c’è una regola: quello che hai già fatto non conta più. Dobbiamo arrivare in fondo all’obiettivo finale, che in campionato sono i primi quattro posti”.

CHE NAPOLI JUVE È – “È una partita all’interno del campionato. Noi veniamo da risultati importanti, loro lo stesso. Hanno 44 punti e la possibilità di girare a 50. Sarà più importante per loro che per noi”.

VITTORIE ALLO SCADERE – “Abbiamo riiniziato e quando riiniziamo dopo la sosta di due mesi iniziamo un nuovo campionato. Le partite sono strane, dobbiamo essere bravi a giocarle e i ragazzi sono stati bravi”.

COSA SERVE DOMANI – “Dobbiamo giocare con grande tecnica, intensità. È difficile, uno scontro diretto con la squadra più forte del campionato. È una bella sfida da giocare, bisogna essere bravi e avere entusiasmo e voglia di giocarla”.

COSA TEME DEL NAPOLI – “È la classifica che dice che se han fatto 44 punti e han perso solo una partita siano i favoriti. Sono forti tecnicamente, sono ben allenati: Spalletti è il migliore ad allenare e ad insegnare. Lo ha fatto a Roma, a Milano. È una partita bella da giocare, due mesi fa nessuna pensava che la Juve arrivasse a questa partita in queste condizioni”.

SPALLETTI – “Ho grande stima di Luciano, è talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l’anno scorso. Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio, dovevo fare un’altra roba (ride, ndr). Domani affrontarlo è una bella sfida”.