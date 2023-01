Roma, futuro tra i pali incerto: l’erede Rui Patricio arriva dalla Serie A

I numeri di Rui Patricio tra i pali e il contratto in scadenza nel 2024 portano la Roma a pianificare il futuro: erede dalla Serie A

Una stagione fatta di alti e bassi quella della Roma fino ad ora, dove sicuramente il gioco non entusiasma ma alla fine dei conti qualche risultato arriva. I giallorossi sono ancora in corsa per raggiungere il treno Champions League che al momento dista solo tre punti, ma che sembra così lontano. Nel frattempo si inizia a pensare anche al futuro della rosa, in particolare a quello di Rui Patricio.

Il portiere portoghese negli ultimi tempi sembra essere calato in quanto a rendimento, mentre gli errori aumentano. Il contratto scadrà nel 2024 e di rinnovo non si è ancora mai parlato. Sbarcato nella capitale un anno fa, Rui Patricio ha rappresentato il profilo ideale per dare una tranquillità tra i pali che la Roma non aveva da tempo, ma ora la situazione sembra cambiare

Rui Patricio, numeri a confronto: Vicario il nome preferito per sostituirlo

Il portoghese sembra non avere più la sicurezza di un tempo, con le sue prestazioni in evidente calo. Lo scorso anno a questo punto della stagione Rui Patricio in campionato aveva subito 19 gol in campionato, tre in più rispetto ai 16 attuali. Mentre in Europa i gol subiti erano 11 rispetto ai 7 di quest’anno. Numeri alla mano sembra migliorata la situazione del portiere giallorosso, ma il dato dei gol subiti dipende anche dall’efficacia della difesa, sicuramente migliorata. In quanto a prestazioni personali Rui Patricio sembra essere in calo, più incerto.

Lo testimonia il primo gol contro il Milan, oppure l’errore sul gol di Dimarco in Inter-Roma o ancora il gol di Samardzic nella pesante sconfitta con l’Udinese. La sua media voto infatti rispetto allo scorso anno è in calo, da 6,17 a 5,97. Così la Roma inizia a guardarsi intorno per trovare un possibile erede, visto che anche il secondo portiere Svilar al momento non darebbe grandi garanzie. Il nome preferito al momento sarebbe quello di Guglielmo Vicario, portiere che si sta mettendo in mostra tra i pali dell’Empoli. L’altro osservato speciale invece sarebbe Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese in prestito dall’Atalanta, sul quale però in vantaggio c’è la Juventus su tutte. Dunque a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto di Rui Patricio la Roma pianifica il futuro guardando ai giovani talenti della Serie A.