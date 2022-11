Colpo ‘Special’ in Serie A: Mourinho lo toglie alla Juve

La Roma targata José Mourinho starebbe valutando concretamente l’acquisto di un calciatore in Serie A, che piace parecchio pure alla Juventus

Siamo nella settimana che porta a Juventus–Inter. Domenica prossima, fra le mura bianconere dell’Allianz Stadium, andrà in scena uno scontro fondamentale per gli uomini guidati da Massimiliano Allegri, che in Serie A devono recuperare non poco terreno perso. Ma il Derby d’Italia è, soprattutto, l’occasione per rilanciarsi e provare a raddrizzare una stagione finora disastrosa.

Battere Simone Inzaghi e la sua armata nerazzurra darebbe un’iniezione di fiducia molto consistente, che permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di guardare al futuro con maggior ottimismo. D’altronde, la società è stata abbastanza chiara: non avverranno drastici cambiamenti in panchina. Il trainer livornese continuerà il lavoro che sta portando avanti da più un anno e dovrà ovviamente trovare una cura efficace. I giovani, senza dubbio, possono aiutare, come dimostra la gara vinta di misura a Lecce. Anche se, di certo, non potranno bastare. La rinascita del club di Exor, inoltre, passerà inevitabilmente pure dal calciomercato.

La rosa, infatti, avrà bisogno di alcuni interventi mirati e il portiere, in tal senso, è un ruolo da tenere d’occhio. Szczesny resta una pedina affidabile, ma non più come un tempo. Giunto all’età di 32 anni (ne compirà 33 il 18 aprile), il polacco presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e il rinnovo appare sempre più improbabile. Di conseguenza, la dirigenza già da tempo riflette sui possibili sostituti dell’ex Arsenal.

Calciomercato Juventus, anche la Roma su Vicario

A questo proposito, piace parecchio il profilo che porta al nome di Guglielmo Vicario. L’estremo difensore dell’Empoli ha sorpreso tutti a suon di prestazioni di grande spessore e parate, a volte letteralmente miracolose. Le sue doti impressionano e attirano interesse da parte di società importanti come appunto la Juventus, ma non solo.

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it, c’è anche il Galatasaray sulle tracce del calciatore 26enne. E in Italia, stando a quanto riferisce ‘Il Tirreno’, Vicario sarebbe nella lista dei desideri della Roma di José Mourinho, non pienamente soddisfatta di Rui Patricio. Lo ‘Special One’, dunque, rappresenta un altro rivale per l’acquisto di Vicario. La Juventus è avvisata.