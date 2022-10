ESCLUSIVO | Empoli, nuovo top club sulle tracce di Vicario

Nuove indiscrezioni in ottica calciomercato Empoli per quanto riguarda il futuro del portiere Vicario, finito nel mirino di un top club europeo

Riscattato la scorsa estate dal Cagliari per la cifra di 8,5 milioni di euro, Guglielmo Vicario sta confermando quanto di buono fatto vedere la scorsa stagione tra i pali della porta dell’Empoli. Protagonista della salvezza dei toscani, si è guadagnato anche la convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini e sta attirando l’attenzione di tanti club importanti.

Accostato ad agosto a Napoli, Lazio e soprattutto Fiorentina, Vicario alla fine è rimasto all’Empoli perché nessun club è riuscito a soddisfare le richieste del presidente Corsi. E le ottime prestazioni di queste prime dieci giornate di campionato stanno facendo crescere ulteriormente la sua valutazione ed il novero delle pretendenti. In particolare, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il 26enne estremo difensore nativo di Udine è finito nel mirino del Galatasaray. Il prestigioso club turco è in fase di ricostruzione ed il suo tecnico Okan Buruk, con un passato da calciatore all’Inter, guarda spesso al mercato di Serie A come dimostrano i recenti arrivi di Torreira, Sergio Oliveira e Mertens in estate. I giallorossi stanno iniziando a cercare l’erede di Muslera, che a 36 anni potrebbe lasciare la Turchia la prossima estate con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto per andare a giocare nella MLS americana. Tanti i nomi sul taccuino dei ‘Leoni’, tra i quali appunto c’è quello di Vicario: da valutare, tuttavia, se il portiere dell’Empoli accetterebbe la destinazione oppure preferirebbe aspettare la chiamata di una big italiana.