Il dopo Leao è già deciso: tripletta Milan e Inter tagliata fuori

Non solo Devis Vasquez, il Milan pensa ad altri due colpi per potenziare la rosa di mister Stefano Pioli: un nome in pole per il post Leao

Dopo una lunga attesa, riempita dal Mondiale qatariota, ora ci siamo davvero. Oggi, lunedì 2 gennaio, è cominciata ufficialmente la sessione del calciomercato di gennaio. C’è curiosità, in tal senso, di capire come si muoveranno le big della Serie A, sempre a caccia di nuove occasioni per potenziare le proprie rose.

Il Milan si è già mosso concretamente assicurandosi le prestazioni del giovane colombiano Devis Vasquez (24 anni), considerato dal club di Via Aldo Rossi un investimento in prospettiva. Arrivato a titolo definitivo dai paraguaiani del Club Guaranì, Vasquez non partirà subito come secondo nella gerarchia degli estremi difensori. Quel posto resterà occupato da Tatarusanu nelle settimane a venire, nella speranza di recuperare il più in fretta possibile un certo Mike Maignan. Il francese, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, non ha ancora smaltito il problema al polpaccio e dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali.

Con ogni probabilità, non recupererà in tempo per la finalissima di Supercoppa che vedrà i rossoneri scontrarsi faccia a faccia con i cugini dell’Inter. Intanto, Maldini e Massara riflettono su altri due potenziali acquisti, da aggiungere al possibile approdo di Marco Sportiello dall’Atalanta. Ai lombardi, entrando più nello specifico, piace parecchio il profilo di Angelo Gabriel, esterno destro brasiliano classe 2004 di proprietà del Santos. Potrebbe rappresentare un’ottima soluzione al fine di sostituire Junior Messias o Saelemaekers, entrambe pedine cedibili. In alternativa, è sempre viva la pista che porta al nome di Hakim Ziyech, il marocchino in forza al Chelsea.

Va detto comunque che Gabriel è già monitorato anche da altri grandi club europei e il Santos, dal cantos suo, è convinto che possa essere il nuovo Endrick, avvicinandosi alla cifra sborsata dal Real Madrid per la firma. La richiesta dovrebbe attestarsi intorno ai 35-40 milioni, ben al di sopra dei 15 di cui si parla.

Calciomercato Milan e Inter, Okafor in pole per il dopo Leao

E poi, ovviamente, c’è la spinosa questione relativa al futuro di Rafael Leao, il cui contratto è in scadenza giugno 2024. Negli scorsi giorni, il portoghese è stato a Dubai e presumibilmente è avvenuto un confronto con la dirigenza milanista, che era lì presente.

Il Milan è fiducioso circa la permanenza dell’ex Lille, ma di certo se arrivasse una super offerta da qualche big europea (intorno ai 90-100 milioni) dovrebbe necessariamente prenderla in considerazione. Per questo si ragiona anche sul possibile sostituto e il nome in pole, stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, è Noah Okafor, attaccante del Salisburgo seguito da tempo pure dall’Inter. Con la cessione del classe ’99, il Milan vanterebbe una forza economica importante e sbaraglierebbe la concorrenza nerazzurra.