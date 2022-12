Non solo Zidane: il Brasile cerca il nuovo ct e inguaia la Juve

Il Brasile cerca il nuovo ct al posto di Tite e guarda in Europa: non solo Zidane, i nuovi nomi interessano pure la Juve

Sono giorni e settimane frenetiche anche per le nazionali, nonostante la fine del Mondiale. Proprio il torneo in Qatar ha cambiato prospettive e obiettivi, ha chiuso cicli e ne ha forse aperti di nuovi. Intanto mancano praticamente meno di dieci giorni alla ripresa del campionato, i calciatori sono rientrati quasi tutti nei rispettivi club ad eccezione – ma non tutti – di chi è arrivato fino alla fine. E ovviamente chi sta ha festeggiato e sta ancora festeggiando.

Ma intanto le nazionali non vogliono perdere tempo, più di qualcuna era attesa a decisioni importanti sul proprio futuro. L’Inghilterra ha confermato Gary Southgate nonostante l’eliminazione ai quarti contro la Francia, anche perché avrebbe meritato di più. A sorpresa la Francia proseguirà con Deschamps ed è una delle questioni con i risvolti più interessanti. Per l’Europa in generale e la Serie A. Il Belgio è a caccia del dopo Martinez dopo l’ennesimo flop, il Portogallo cerca un allenatore di livello top per ripartire e così anche il Brasile. Per la selecao lusitana si è parlato a lungo di Jose Mourinho, ma lo Special One – come confermato a Calciomercato.it – resterà alla Roma. E allora per il presidente Fernando Gomes resta tutto aperto: si è parlato delle suggestioni che portano a Zidane e Luis Enrique.

Non solo Zidane, il Brasile su altri due possibili obiettivi Juve

E proprio quello di Zinedine Zidane è il nome forse più ricercato da tutte le nazionali più prestigiose, ma non solo. Il suo sogno, si sa, era quello di sostituire Deschamps nella Francia ma a quanto pare dovrà aspettare ancora qualche anno. Ecco che sono quindi tutti pronti a darsi battaglia per lui. In Francia nei giorni scorsi si è parlato parecchio di una pista Juventus caldissima per giugno al posto di Massimiliano Allegri. Per certi versi l’unica possibile a livello di club, considerando che Zizou sarebbe portato a escludere la Premier e il PSG. Ma le avversarie bianconere al momento si chiamano appunto Portogallo e forse soprattutto Brasile. In queste ore è stata infatti lanciata la suggestione sulla Selecao e Zidane.

La nazionale verdeoro, infatti, vorrebbe un tecnico europeo o comunque non brasiliano al posto di Tite. A scriverlo è ‘L’Equipe’, secondo cui appunto l’obiettivo sarebbe quello di cambiare registro ed escludere nomi di casa. Oltre a Zidane e Pep Guardiola, che però è destinato a rimanere un sogno, sono infatti tre i possibili candidati. Si tratta di Thomas Tuchel, Marcelo Gallardo e Mauricio Pochettino. Un tedesco e due argentini. Ad eccezione dell’ex River, tra l’altro, sono tutti tecnici pure in orbita Juve. Sia Tuchel che Pochettino, attualmente senza incarico, sono stati accostati ai bianconeri con insistenza per un ingaggio a stagione in corso ma anche per giugno.