Zidane alla Juve: niente Francia e svolta clamorosa

Il tecnico francese, sogno dei bianconeri per la panchina, può sorprendere tutti. Ecco l’ultima nuova idea

Sono passati solamente sette giorni dalla vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina. Una vittoria in cui credevano davvero in pochi. Erano altre le favorite ad alzare al cielo la coppa ma Lionel Messi e compagni sono riusciti a compiere la grande impresa, nonostante il ko all’esordio contro l’Arabia Saudita.

Dalla Francia, passando per l’Inghilterra, il Portogallo e il Brasile, sono tante le nazionali deluse dopo la competizione in Qatar. La scelta londinese di andare avanti con Southgate appare davvero un’eccezione. Le altre, infatti, hanno già chiuso con il passato e sono alla ricerca della guida giusta per il futuro. In casa transalpina, invece, non è stata ancora presa una decisione. Il futuro di Deschamps resta tutto da scrivere.

Pensare ad una possibile alternativa è chiaramente un obbligo e sullo sfondo resta il nome di Zinedine Zidane. Il 50enne è ormai senza squadra da un po’, da quando al termine della stagione 2020/2021 lasciò il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, doppia pista per Zidane

In questo periodo, l’ex Pallone d’Oro è stato accostato spesso alla panchina della Juventus. E’ il sogno dei tifosi, che pensano rappresenti il nome giusto per tornare a competere in Europa. Anche nei mesi scorsi, quando Massimiliano Allegri è stato messo in discussione, il profilo di Zidane era tornato di moda.

L’idea del francese, per i colori bianconeri, di fatto, non tramonta mai. Negli ultimi giorni, però, il sogno Zidane per la Juventus deve fare i conti con un’altra insidia. Non solo la Nazionale francese ma anche quella brasiliana starebbe pensando al tecnico 50enne.

Le voci stanno trovando sempre più conferme e nelle scorse ore ‘L’Equipe’ ha rilanciato la notizia, sottolineando come la federcalcio verdeoro per il dopo Tite stia pensando ad un allenatore, libero, straniero ed esperto. Un profilo che corrisponde perfettamente a quello di Zinedine Zidane. Appare sempre più probabile, dunque, che nel futuro dell’ex tecnico del Real Madrid possa davvero esserci una nazionale.