Rifiuto eccellente e l’intreccio con Allegri: Zidane e Luis Enrique in panchina

Zidane e Luis Enrique sono due tra gli allenatori di spicco senza squadra: nuova destinazione in panchina per ‘Zizou’ e l’ex Commissario tecnico della Spagna

Il Portogallo deve fare un passo indietro per José Mourinho. L’attuale allenatore della Roma era il grande obiettivo della Federazione lusitana per il ruolo da Ct dopo il Mondiale in Qatar, che ha visto l’eliminazione ai quarti di Ronaldo e compagni contro la sorpresa Marocco.

A meno di colpi di scena non sarà infatti lo ‘Special One’ a prendere il posto del dimissionario Fernando Santos in panchina. A nulla è valso il pressing del presidente della Federcalcio Fernando Gomes, peraltro in ottimi rapporti con Mou come riporta la stampa portoghese. Mourinho non vuole lasciare a metà il suo percorso alla Roma e tutto lascia pensare che rifiuterà la proposta del Portogallo per la carica di commissario tecnico. Da escludere anche l’ipotesi di doppio ruolo contemporaneo o lo sbarco sulla panchina della selezione lusitana a fine stagione.

Mourinho dice no: sogno Zidane per il Portogallo. C’è anche Luis Enrique

Mourinho ha un contratto fino al giugno 2024 con la Roma e vorrebbe portarlo al termine come scrive il quotidiano ‘A Bola’.

La Federazione portoghese sta così vagliando concretamente l’ipotesi di affidarsi a un allenatore straniero come successe nel 2003 con l’arrivo di Felipe Scolari, in precedenza alla guida del Brasile. Sarebbero due sostanzialmente i nomi che stuzzicherebbero la fantasia del Portogallo: Zinedine Zidane e Luis Enrique. Il primo è sempre più lontano dalla Francia vista la probabile conferma di Deschamps e negli ultimi tempi è stato riaccostato nuovamente alla Juventus se a fine stagione dovesse consumarsi il divorzio con Allegri. Anche Luis Enrique, seppur timidamente, è finito in ottica Juve in caso di ribaltone in estate sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ e attualmente è a caccia di una nuova esperienza dopo la fine del rapporto con la Spagna consumatosi con la prematura eliminazione dall’ultima Coppa del Mondo. Il Portogallo avrebbe già mosso i primi passi nei giorni scorsi per appurare la disponibilità del francese e dello spagnolo a guidare la Nazionale campione d’Europa nel 2016.