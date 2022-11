CM.IT | L’interesse è forte, ma l’Inter deve rimandare tutto

Il mercato dell’Inter, tra gennaio e giugno, gira anche intorno alla fascia sinistra: Jesus Vazquez idea immediata, ma per la prossima stagione c’è una pista che torna di moda

Nonostante un Mondiale, quello che si sta disputando in Qatar, in pieno svolgimento, tiene banco il calciomercato, vista anche la mancata qualificazione dell’Italia di Roberto Mancini alla fase finale della competizione intercontinentale.

In particolare, in vista della sessione invernale, impazzano le voci sull’Inter di Simone Inzaghi. E la principale questione da risolvere per l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, riguarda Robin Gosens e il suo eventuale sostituto. L’esterno sinistro è chiuso da Federico Dimarco, autore di prestazioni di ottimo livello in questa prima parte di stagione, e potrebbe partire per trovare maggiore spazio e continuità altrove per riconquistare anche la Nazionale tedesca del commissario tecnico Hans-Dieter Flick.

Come vi abbiamo ampiamente spiegato, la Bundesliga si sta muovendo per riportare Gosens a ‘casa’. Allo stato attuale, però, la pista che porta allo Schalke 04, ultimo in classifica, non trova alcuna conferma, mentre resta viva l’opzione Bayer Leverkusen che già nell’agosto scorso tentò di acquistare l’ex Atalanta, ma l’operazione non andò in porto a causa della mancanza di un sostituto di livello e per il mancato accordo tra le parti. Adesso, le cose potrebbero cambiare di fronte ad un’offerta importante, senza dimenticare che l’Inter ha acquistato Gosens nel gennaio scorso in prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 28 milioni di euro.

Jesus Vazquez subito, ma per giugno l’obiettivo è Pedraza

Da settimane vi raccontiamo della richiesta di informazioni preliminari da parte dell’Inter per Jesus Vazquez del Valencia, giocatore che l’allenatore Gennaro Gattuso fa giocare con contagocce chiuso com’è da Gaya e Lato. Una soluzione low cost, nel caso in cui davvero Gosens dovesse partite. Ma nel mirino per la prossima stagione c’è un nome che torna di moda, accostato anche al Napoli in estate: Alfonso Pedraza. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il calciatore continua ad essere l’obiettivo principale per rinforzare la fascia sinista. Il Villarreal, con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2026, appare disposto a cedere il 26enne calciatore a fronte di un’offerta importante che deve essere compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Operazione impossibile, visti i costi, per gennaio, ma a giugno Pedraza agiterà il calciomercato nerazzurro.