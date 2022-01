CM.IT | Napoli, summit per Pedraza: cos’è successo con lo spagnolo

Il Napoli ha trattato (di nuovo) Alfonso Pedraza: la scelta del Villarreal dopo il summit con i partenopei

Il Napoli sta lavorando alacremente per risolvere l’annosa questione terzino sinistro, ormai un must delle sessioni di mercato partenopee.

Mathías Olivera del Getafe è il nome più caldo in questo momento: i contatti col suo entourage e col club spagnolo proseguono senza sosta, ma definire il suo acquisto in questa sessione, per ora, è impossibile.

Servirebbe, infatti, innanzitutto una cessione, visto che la lista di Spalletti non offre slot disponibili a nuovi innesti over. Da qui il tentativo di piazzare Ghoulam al Cagliari, difficile per la volontà del giocatore, che preferisce concludere il suo contratto a giugno e scegliere con calma una nuova destinazione da parametro zero.

Napoli, trattativa con il Villarreal per Pedraza

Cristiano Giuntoli, in ogni caso, si è mosso su diversi tavoli, come fa spesso. E oltre a quello del Getafe per Olivera, il ds ha negoziato anche col Villarreal per un suo vecchio pupillo: Alfonso Pedraza.

Lo spagnolo, classe ‘96, piace da diverso tempo, e secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle scorse settimane c’è stata un’accelerata importante anche per lui, con diversi summit sia con il calciatore che con il Villarreal.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Si è ripetuta, però, la situazione vissuta durante la scorsa estate con Pervis Estupiñan: dopo un’iniziale e importante apertura del Submarino Amarillo, Emery ha frenato tutto. Il tecnico ha chiesto al club di non lasciare partire lo spagnolo, rendendo impossibile l’operazione a prescindere dalle eventuali uscite dei partenopei.