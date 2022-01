Sprint Inter, bloccato per l’estate | Anticipo su Juventus e Napoli

L’Inter prepara le mosse per il mercato estivo, i nerazzurri non si fermano: scatto su Juventus e Napoli, talento già bloccato

Un mercato fatto di attesa si è trasformato, per l’Inter, in una sessione decisamente proficua con i colpi messi a segno negli ultimi giorni. La dirigenza ha esaudito le richieste di Simone Inzaghi, portando a casa due acquisti davvero importanti.

Robin Gosens e Felipe Caicedo vanno a risolvere le criticità della rosa nerazzurra, garantendo, da qui a fine stagione, ricchezza di alternative in tutti i reparti. L’esterno mancino è oltretutto un investimento per il futuro in vista di un possibile addio di Ivan Perisic. L’Inter può dare in questo modo sostanza al proprio assalto allo scudetto della seconda stella e mettere le basi per il futuro. Operato in cui in questo senso sta procedendo Beppe Marotta, la cui attività non si esaurisce e guarda già alla prossima stagione con mosse d’anticipo per bruciare la concorrenza.

Calciomercato Inter, Marotta avanti tutta su Frattesi

L’Inter, come raccontato da Calciomercato.it, è in contatto costante con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi. Il bomber e il centrocampista darebbero una ventata di freschezza alla rosa, aggiungerebbero italianità e sarebbero già pronti per incidere ad alto livello. Conferme sono arrivate da Carnevali, che ha parlato di entrambi i giocatori a margine della recente assemblea di Lega. E se per il bomber, l’Inter è ora in pole dopo che la Juventus ha virato su Vlahovic (ma occhio al Milan), un altro fronte caldissimo è quello legato al centrocampista. Arrivano ulteriori conferme sull’interessamento interista, che ragiona su di lui anche come ‘nuovo Barella‘. La concorrenza è agguerrita e Marotta, se potesse, lo regalerebbe a Inzaghi subito. Ma le operazioni già compiute non permettono al club di gravare ulteriormente sul monte ingaggi, oltre al fatto che il Sassuolo non intende cederlo adesso. C’è comunque la possibilità di strappare una prelazione per l’estate, anticipando Juventus e Napoli che sono parimenti molto interessate. L’Inter non ha ancora affondato il colpo in maniera definitiva ma lo farà presto, Marotta continua a dialogare con Carnevali e formalizzerà una proposta.